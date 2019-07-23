Политика

Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для ДонбассаLenta.ru 10:43

Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».
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МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
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В пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибло четверо детей

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На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.
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Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые

Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
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В Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву

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Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

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Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
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Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
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Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу

Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
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Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

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Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
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Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
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Kia представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
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Кортеж Путина попытались заминировать

В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Москву придет сильное похолодание

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Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Политика

Лавров обсудит с руководством Кубы ситуацию в Венесуэле

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что во время визита на Кубу, который состоится 24 июля, обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений и ситуацию вокруг Венесуэлы.
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Лавров призвал США снять санкции против Кубы

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT призвал США снять санкции против Кубы, которые действуют вот уже 60 лет.
Обновлено в 13:26
Политика

Путин поручил учитывать мнение местных жителей по полигону в Шиесе

Президент России Владимир Путин поручил архангельским и московским властям учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес на востоке региона.
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Законопроект о продаже алкоголя после 21 года внесли в Госдуму

Проект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, не достигшим 21 года, уточняет телеканал «Звезда».
Обновлено в 11:27
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Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

Парад в честь Дня ВМФ репетируют в Севастополе

Interfax-Russia.ru - Летчики и моряки провели первую в нынешнем году тренировку парада в Севастопополе в честь Дня Военно-морского флота России, сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ в понедельник.
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Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Президент Болгарии наложил вето на покупку истребителей США

Сумма контракта на поставку в страну американских истребителей составляет 1,26 млрд долларов Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на покупку партии американских истребителей F-16, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 13:32
Политика

В Белоруссии ввели уголовную ответственность за оправдание нацизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) страны.
Обновлено в 07:46
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Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой

«Приглашение президента Польши на имя президента Беларуси принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны действительно поступило», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.
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Ученые ускорили работу квантового компьютера в 200 раз

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) создали квантовые процессоры, которые в 200 раз быстрее ныне существующих.
Обновлено в 13:31
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