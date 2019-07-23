Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для ДонбассаLenta.ru 10:43
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».
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Глава партии Зеленского пообещал утвердить статус русского языка на Донбасса
Московский Комсомолец11:07
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT призвал США снять санкции против Кубы, которые действуют вот уже 60 лет.
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Проект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, не достигшим 21 года, уточняет телеканал «Звезда».
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Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку истребителей США
Сумма контракта на поставку в страну американских истребителей составляет 1,26 млрд долларов Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на покупку партии американских истребителей F-16, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 13:32
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В Белоруссии ввели уголовную ответственность за оправдание нацизма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) страны.
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Ученые ускорили работу квантового компьютера в 200 раз
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