Политика
Лидер партии Зеленского высказался о будущем русского языка на УкраинеРЕН ТВ 11:21
Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допустил "более глубокое использование русского языка" на Украине. Разумков сказал, что русский язык в Донбассе и в других регионах может получить статус регионального, но не государственного.
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Глава партии Зеленского пообещал утвердить статус русского языка на Донбасса
Московский Комсомолец11:07
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