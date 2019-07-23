Политика

Лидер партии Зеленского высказался о будущем русского языка на УкраинеРЕН ТВ 11:21

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допустил "более глубокое использование русского языка" на Украине. Разумков сказал, что русский язык в Донбассе и в других регионах может получить статус регионального, но не государственного.
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