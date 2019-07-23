Политика
Лидер партии Зеленского рассказал о будущем русского языка в ДонбассеКомсомольская правда 13:23
Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает возможным ведение диалога о более широком использовании русского языка в Донбассе. Речь идет о признании его региональным языком, что будет соответствовать Европейской хартии и Конституции страны.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ольга Бузова записала песню в стиле 90-х
Обновлено в 06:10
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере
Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка.
Обновлено в 20:50
Технологии
Электронные паспорта россиян оснастят чипами нового поколения
Электронные паспорта россиян хотят оборудовать чипами нового поколения, что позволит хранить в документе в два раза больше информации, чем сейчас позволяют аналоги.
Обновлено в 22:20
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в Китае
Обновлено в 21:50
Экономика
Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам
«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
Обновлено в 04:33
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Британии
Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Происшествия
На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:28
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Командующий войсками ЮВО вручил документы на право приобретения жилья
Средний размер жилищной субсидии, выданной в ЮВО, приближается к 7 млн рублей, также сообщили в региональном управлении жилищного обеспечения.
Обновлено в 18:30
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными
Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.
Обновлено в 16:08
Экономика
Продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизились на 0,2%
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в июне уменьшилось на 0,2% по сравнению с показателем мая - до 5,35 миллиона, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.
Обновлено в 03:18
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Наука
Безмембранные капли могут оказаться предшественниками живых клеток
Учеными-химиками раскрыта новая версия образования предшественников живых клеток в водном растворе, именно в той области, где могут накапливаться органические вещества.
Обновлено в 16:53
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено в 20:12
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Космос
Voyager передал на Землю звуки Нептуна
Астрономы опубликовали уникальные данные о Нептуне, полученные зондом Voyager. Аппарат прислал на Землю звуки с планеты.
Обновлено в 09:05
Музыка
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
Обновлено в 15:05