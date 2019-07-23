Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает возможным ведение диалога о более широком использовании русского языка в Донбассе. Речь идет о признании его региональным языком, что будет соответствовать Европейской хартии и Конституции страны.

Лидер партии Зеленского рассказал о будущем русского языка в Донбассе

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