Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть ДонбассРИА Новости вчера в 20:37
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер. Об этом он сказал в интервью газете "Коммерсант".
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с чего всё началось
Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.Коммерсантъвчера в 14:21
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Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее
Коммерсантъвчера в 14:21
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Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Стрелок из Огайо убил свою сестру
Коннор Беттс, устроивший стрельбу в Дейтоне (штат Огайо), убил и свою сестру Меган. Об этом сообщило издание Cincinnati.com.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга
Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут.
Обновлено в 00:33
Общество
Гидрометцентр пообещал возвращение тепла в Москву к середине недели
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что синоптики прогнозируют возвращение теплой погоды в столичный регион к середине наступившей недели.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
«Порту» усилился полузащитником сборной Колумбии
Мексиканская "Америка" на своем официальном сайте объявила о трансфере полузащитника Матеуса Урибе в "Порту".
Обновлено вчера в 23:10
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Спорт
«В гримерке ее будет ждать сюрприз». Показан тайный подарок для Дженнифер Лопес
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства, помогающие при приеме не по инструкции
Некоторые лекарства помогают при приеме не по инструкции. О четырех подобных средствах рассказал доктор Александр Мясников.
Обновлено вчера в 06:21
Общество
Назначен новый глава управления дорожного хозяйства Челябинска
В Челябинске назначен новый руководитель городского управления дорожного хозяйства.
Обновлено в 00:43
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В результате взрыва в Каире погибли 17 человек
Обновлено в 00:37
Путешествия
Туристы рассказали, сколько денег тратят в путешествиях на еду
Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это каждый день.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Роспотребнадзор разъяснил, что делать при утрате имущества от паводка
Роспотребнадзор подробно разъяснил, что необходимо делать в случае, если банки или страховые организации под какими-то предлогами будут игнорировать просьбы или прямо отказываться от исполнения своих договорных обязательств, ссылаясь на то, что в таком случае пострадавшего от наводнения ждут длительные судебные тяжбы.
Обновлено в 00:24
Футбол
Григорян: «Тамбов» не наиграл на поражение, но и на победу тоже
Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (0:1).
Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты
Технологии AMD будут использованы в GPU Samsung через два года
Проще говоря, графические технологии AMD будут использованы Samsung для создания собственных GPU для своих однокристальных систем Exynos.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Минобороны отчиталось о тушении лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводка
На островах рядом с Хабаровском (Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский) из-за подъема воды в реке Амур затопило десятки дач.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Новые санкции США против России оказались не жесткими
Оказывается, что второй пакет американских санкций против России американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием», не распространяется на государственные компании.
Обновлено вчера в 00:58
Космос
Робот «Федор» научился шутить и философствовать
Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко заявил, что российского робота "Федора" научили шутить и поддерживать философские беседы.
Обновлено вчера в 20:38
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие
В США заявили о готовности к «новой эре» контроля над вооружениями
"Министры и секретари подтвердили необходимость новой эры в контроле над вооружениями, которая расширит число государств и систем вооружений, включенных в достигнутые соглашения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.
Обновлено в 00:00
Политика
Депутат Госдумы прокомментировал слова Помпео о принадлежности Крыма
Извечные заявления американского госсекретаря Майка Помпео о необходимости вернуть Крым в состав Украины являются типичным проявлением жандармской политики США, уверен депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:47