Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал “Ъ” о планах на ближайшее будущее Украинская партия «Слуга народа», уверенно выигравшая июльские парламентские выборы, будет главной опорой президента Владимира Зеленского, обещавшего мир на востоке Украины, а всей стране — скорые и грандиозные перемены.

с чего всё началось

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