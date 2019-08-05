Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения ДонбассаГазета.Ru 04:43
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
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с чего всё началось
Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал “Ъ” о планах на ближайшее будущее Украинская партия «Слуга народа», уверенно выигравшая июльские парламентские выборы, будет главной опорой президента Владимира Зеленского, обещавшего мир на востоке Украины, а всей стране — скорые и грандиозные перемены.Коммерсантъвчера в 14:21
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Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
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Обновлено в 03:26
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Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло
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Происшествия
Во французском ресторане девочка отравилась моющим средством
В ресторане отеля La Fontaine aux Bretons во французской коммуне Порник (департамент Атлантическая Луара) маленькая девочка отравилась моющим средством.
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Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
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Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
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Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
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Авто
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Происшествия
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Подросток сбросил 6-летнего ребёнка с 10-го этажа
Как сообщает The Guardian со ссылкой на очевидцев, подросток перебросил ребёнка через полутораметровое ограждение смотровой площадки на 10-м этаже галереи.
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Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка
Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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Обновлено вчера в 17:00
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Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
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Отмечается, что схожая ситуация ожидает нашу Галактику – Млечный путь и Туманность Андромеды.
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Арестован возможный организатор разбоя с участием ФСБ
Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудника ФСБ.
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«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
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Француз пересек Ла-Манш на летающей доске со второго раза
Французский инженер Франки Запата со второго раза пересек Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено вчера в 03:21