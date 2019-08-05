Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения ДонбассаГазета.Ru 04:43

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
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