Лидер палаты общин британского парламента подала в отставкуRT на русском 14:54

Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита. «С большим сожалением и тяжёлым сердцем я приняла решение уйти в отставку», — написала она в письме, адресованном британскому премьеру.

Политика Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.

Политика В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой, на которой нет СССР Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.

Армия и оружие Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.

Футбол Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо» Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".

Хоккей Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.

Политика Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.

Политика США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400 США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Гаджеты Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.

Энергетика Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Энергетика Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.

Гаджеты Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.

Политика Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.

Авто Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.

Политика Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Авто Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

Общество В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Технологии Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».

Армия и оружие SpaceX требует от ВВС США деньги на разработку ракет Американская компания SpaceX Илона Маска через суд пытается добиться от ВВС США пересмотра решения об отказе предоставить контракт на разработку и поставку ракет, передает Reuters.

Армия и оружие Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Наука Британские учёные усомнились во вреде соцсетей Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.

Экономика СК «Югория» заработала в I квартале 421,5 млн рублей Чистая прибыль страховой компании "Югория" по итогам I квартала 2019 года составила 421,5 млн рублей, свидетельствуют итоги финансовой деятельности страховщика.

Шоу-бизнес Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.

Спорт МОК выдвинул чемпионку ОИ по шорт-треку на пост вице-президента ВАДА Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки по шорт-треку Ян Ян из Китая на пост вице-президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Космос NASA выбрало лучшее жилье для Марса – капсулу MARSHA Сотрудники компании, проект которой НАСА выбрало для строительства домов на Марсе, рассказали, что их жилье можно адаптировать и для земных нужд.

Происшествия На главу и экспертов Росреестра Дагестана завели уголовное дело Следственный комитет России завел дело на руководителя и экспертов Росреестра Дагестана по подозрению в создании преступного сообщества, причинившего ущерб на 370 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.