Политика
Лидер палаты общин британского парламента подала в отставкуRT на русском 14:54
Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита. «С большим сожалением и тяжёлым сердцем я приняла решение уйти в отставку», — написала она в письме, адресованном британскому премьеру.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
Политика
Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.
Обновлено в 17:24
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой, на которой нет СССР
Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника
Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 16:36
Футбол
Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.
Обновлено в 14:58
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:04
Политика
США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400
США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 18:21
Гаджеты
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:24
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Энергетика
Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США
Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:13
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Политика
Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство
Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.
Обновлено в 17:15
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 11:42
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Технологии
Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки
Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
SpaceX требует от ВВС США деньги на разработку ракет
Американская компания SpaceX Илона Маска через суд пытается добиться от ВВС США пересмотра решения об отказе предоставить контракт на разработку и поставку ракет, передает Reuters.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Наука
Британские учёные усомнились во вреде соцсетей
Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.
Обновлено в 06:37
Экономика
СК «Югория» заработала в I квартале 421,5 млн рублей
Чистая прибыль страховой компании "Югория" по итогам I квартала 2019 года составила 421,5 млн рублей, свидетельствуют итоги финансовой деятельности страховщика.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Спорт
МОК выдвинул чемпионку ОИ по шорт-треку на пост вице-президента ВАДА
Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки по шорт-треку Ян Ян из Китая на пост вице-президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Обновлено в 13:29
Космос
NASA выбрало лучшее жилье для Марса – капсулу MARSHA
Сотрудники компании, проект которой НАСА выбрало для строительства домов на Марсе, рассказали, что их жилье можно адаптировать и для земных нужд.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
На главу и экспертов Росреестра Дагестана завели уголовное дело
Следственный комитет России завел дело на руководителя и экспертов Росреестра Дагестана по подозрению в создании преступного сообщества, причинившего ущерб на 370 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:01
Политика
Медведев: товарооборот России и Вьетнама достиг рекордных показателей
Товарооборот России и Вьетнама установил рекорд, страны договорились активнее использовать во взаиморасчетах национальные валюты.
Обновлено в 10:00