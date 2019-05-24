Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17Коммерсантъ вчера в 21:34

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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«Кристине Орбакайте - 48»: Интересные факты из биографии дочери Примадонны

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