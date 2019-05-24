Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17Коммерсантъ вчера в 21:34
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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Нидерландский политик в Европарламенте: За сбитым MH17 может стоять Украина
Евразия Dailyвчера в 09:30
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В Москве ликвидировали пожар на кровле жилого дома
Ранее ведомство сообщило, что 24 мая в 23.32 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления столичного МЧС поступило сообщение о пожаре на кровле 5-этажного жилого дома по адресу: 2-ой Верхний Михайловский проезд, дом 7. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
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Против Порошенко возбудили третье уголовное дело за три дня
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Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
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В штате Вирджиния приступили к строительству первой стратегической подводной лодки класса «Колумбия».
Обновлено вчера в 11:36
Армия и оружие
Военнослужащего ВМС США приговорили к трём годам тюрьмы за шпионаж
Военнослужащего ВМС США Стивена Келлогга, обвинённого в попытке раскрытия секретной информации о ядерных установках боевых кораблей, приговорили к трём годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным.
Обновлено вчера в 18:04
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Шесть человек пострадали в результате взрыва в центре Лиона
Взрыв произошел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает BFM TV.
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Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
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В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта
Обновлено вчера в 03:25
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Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
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Новый глава генштаба ВСУ рассказал о судьбе Донбасса
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Жена Ярошенко заявила об ухудшении здоровья летчика
В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.
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Знаки Зодиака, для которых июнь станет самым денежным месяцем
Удачи в начале месяца хватит на то, чтобы называться самым везучим знаком Зодиака в денежных делах.
Обновлено вчера в 21:10
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
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Зеленский отменил несколько указов Порошенко
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Клиенты банков могут потерять деньги из-за СМС с кодами
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В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие
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Согласно материалам издания «Money Control», американские крылатые ракеты смогли «обмануть» российские ЗРС С-400 «Триумф», расположенные на авиабазе «Хмеймим» и нанести удар по сирийским военным.
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Глава Минздрава Украины порекомендовала пить пиво ради витаминов
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Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
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