Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17Коммерсантъ вчера в 21:34
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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Нидерландский политик в Европарламенте: За сбитым MH17 может стоять Украина
Евразия Dailyвчера в 09:30
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