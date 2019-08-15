Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»ТАСС 08:47
Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть"). На новой должности Прусикин будет отвечать за креатив и внешние коммуникации, сообщили в четверг в компании.
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