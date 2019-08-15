Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»ТАСС 08:47

Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть"). На новой должности Прусикин будет отвечать за креатив и внешние коммуникации, сообщили в четверг в компании.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Ищите в «Связном»: «Ильич» из Little Big стал креативным директором компании

Мойка7810:09

Лидер петербургской группы Little Big занял пост креативного директора «Связного»

Город+09:18

Вокалист Little Big стал креативным директором «Связного»

Известия08:50

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

ТАСС08:47

Ильич из петербургской группы Little Big стал креативным директором «Связного»

АБН08:12

Лидера Little Big Илью Прусикина взяли на работу в «Связной»

РБК08:55

Лидер группы Little Big Илья Прусикин станет креативным директором «Связного»

Forbes07:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
Космос

Обнаружен новый вид космических катастроф

Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.
Обновлено в 17:08
Происшествия

Пассажиры аварийно севшего самолета остаются в аэропорту «Жуковский»

Обновлено в 03:48
Футбол

Кэмпбелл ушёл с должности наставника клуба четвёртого дивизиона

В четверг 44-летний специалист остался без работы, уйдя с должности наставника клуба четвёртого дивизиона "Маклсфилд Таун".
Обновлено в 17:41
Экономика

Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала года

Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.
Обновлено в 01:51
Теннис

Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.
Обновлено в 15:18
Футбол

Александр Ерохин: «Малкому не требуется время на адаптацию»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о предстоящем матче шестого тура РПЛ с «Ахматом» и новичке команды Малкоме.
Обновлено в 04:28
Наука

В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина

Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Политика

Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности

«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено в 17:23
Происшествия

Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Обновлено в 16:37
Экономика

Украина отказалась от введения спеццены на газ для Луганской области

Кабинет министров Украины отказался от введения специальной цены на газ для Луганской области.
Обновлено в 16:51
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол

Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы

Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46
Общество

Умер профессор, географ Юрий Симонов

В 96 лет умер профессор МГУ, доктор географических наук, создатель школы геоморфологии Юрий Симонов.
Обновлено в 11:39
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Политика

СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу

Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:52
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами

В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Финансы

Япония обогнала Китай по наличию облигаций США

Впервые с мая 2017 года Япония стала крупнейшим держателем американских облигаций.
Обновлено в 17:34
Здоровье

Молочная продукция 12 брянских предприятий оказалась фальсификатом

В «черный список» молокоперерабатывающих предприятий Брянской области, заменявших молочное сырье растительным компонентом, попали 12 производителей.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Футбол

Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Рому».
Обновлено в 12:15
Наука

У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»

Обновлено в 09:03
Спорт

Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить права на Игры-2026

Италию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права проведения Олимпийских игр 2026 года из-за принятого местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.
Обновлено в 12:24
Кино

Тарантино оценил отсылки к своему творчеству в фильмах Marvel

Обновлено в 15:08
Происшествия

Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем

Обновлено в 15:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Little Big
Российский музыкальный коллектив
Российская рейв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное