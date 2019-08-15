Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»ТАСС 08:47
Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть"). На новой должности Прусикин будет отвечать за креатив и внешние коммуникации, сообщили в четверг в компании.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
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Кино
Зрителям представят первый художественный фильм о «Норд-Осте»
Обновлено в 05:47
Авто
В России стартовали продажи топовой версии пикапа Toyota Hilux
Официальные дилеры представителя японского автопрома компании Toyota начали продажи в России специальной, топовой версии пикапа Hilux – Exclusive Black.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
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Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
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Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
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Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
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Футбол
ФИФА пожизненно отстранила от футбола экс-члена исполкома КОНМЕБОЛ
Бывший член исполнительного комитета КОНМЕБОЛ Ромер Осуна пожизненно отстранён от любой футбольной деятельности.
Обновлено в 12:45
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу «Патриот-2020»
По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.
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Общество
«Дом-2» переедет в более просторные павильоны
Обновлено в 07:00
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с аэропортом Жуковский
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузное поле в районе деревни Рыбинское Московской области.
Обновлено в 13:56
Общество
Петербуржцы обнаружили на газоне возле одного из домов снежные сугробы
Пользователи социальных сетей в интернете в четверг сообщили, что на газоне возле одного из домов в Московском районе Санкт-Петербурга появились снежные сугробы.
Обновлено в 10:37
Наука
Ученые разработали Кубик Рубика для хранения данных
Ученые из США и Китая создали Кубик Рубика, предназначенный для хранения разного рода информации.
Обновлено 13 августа в 11:12
Космос
Atlas-5 заменят ракетой Vulcan Centaur
Стало известно, что американцы планируют заменить ракету-носитель Atlas-5 новой ракетой Vulcan Centaur.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
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Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Спорт
Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране
Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
Обновлено в 13:42
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат
После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.
Обновлено в 11:40
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50