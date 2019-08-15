Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»ТАСС 08:47

Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть"). На новой должности Прусикин будет отвечать за креатив и внешние коммуникации, сообщили в четверг в компании.
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Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

ТАСС08:47

Лидер петербургской группы Little Big занял пост креативного директора «Связного»

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Вокалист Little Big стал креативным директором «Связного»

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Ищите в «Связном»: «Ильич» из Little Big стал креативным директором компании

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Ильич из петербургской группы Little Big стал креативным директором «Связного»

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Лидера Little Big Илью Прусикина взяли на работу в «Связной»

РБК08:55

Лидер группы Little Big Илья Прусикин станет креативным директором «Связного»

Forbes07:31
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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