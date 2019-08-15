Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»ТАСС 08:47
Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть"). На новой должности Прусикин будет отвечать за креатив и внешние коммуникации, сообщили в четверг в компании.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Космос
«Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии на испытаниях
Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 сдвинуты после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы, следует из пресс-релиза «Роскосмоса».
Обновлено в 09:28
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем от «Новичка» в Солсбери
Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 10:26
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
Два квадрокоптера и вездеход подключили к масштабным поискам трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
Михайличенко возглавил киевское «Динамо»
Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.
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Стоичков: Неймар станет бомбой в раздевалке «Барселоны»
Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков считает, что каталонскому клубу не стоит возвращать нападающего Неймара.
Обновлено в 11:04
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Футбол
«Лацио» интересуется нападающим сборной Украины
Нападающий «Гента» Роман Яремчук попал в сферу интересов «Лацио».
Обновлено в 10:07
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Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Происшествия
Глава Росавиации рассказал, когда пилоты-герои А321 вернутся в небо
Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Хоффенхайм» приобрел полузащитника «Зальцбурга»
Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Диади Самассеку перешел в «Хоффенхайм».
Обновлено в 09:49
Футбол
Цорн: Комличенко не вписывается в «Спартак» по стилю
Обновлено в 04:50
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Происшествия
В центре Москвы автомобиль выехал на остановку
Обновлено в 11:05
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
Обновлено в 09:49
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
«Укроборонпром» приостановил разработку новой техники
Обновлено в 08:04
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Футбол
«Рома» продлила контракт с Ундером
«Рома» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Дженгизом Ундером.
Обновлено в 08:32
Наука
Безработица и власть машин: каким будет мир в будущем
«Homo Deus» является своего рода продолжением темы - это попытка заглянуть в будущее.
Обновлено в 08:14
Футбол
«Спартак» и «Тун» сыграют ответный матч в Лиге Европы
В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».
Обновлено вчера в 21:34
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Сотрудники «Роснефти» вернулись в центральный офис после эвакуации
Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.
Обновлено в 09:07