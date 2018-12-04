Политика
Солист украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал журналистам, почему он больше не посещает Россию с гастролями. По его словам, страна превратилась в «черную дыру».
Известия07:40
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Политика
Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Обновлено в 08:20
Политика
Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы
22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
Политика
США выделят $10 млн ВМС Украины
США выделят $10 млн ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, сообщил представитель Госдепартамента Роберт Палладино.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
В ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс
Два железнодорожных состава с танками и другим вооружением украинских силовиков прибыли на железнодорожную станцию Рубежное в Донбассе, об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 07:12
Политика
В США частично приостановили работу правительства
В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, сообщают в субботу американские СМИ.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители
Истребители Су-30М2 сегодня протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек под Севастополем.
Обновлено в 08:21
Политика
Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД
Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Примерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработки
Обновлено в 07:36
Политика
Министерствам РФ и Белоруссии дали месяц на решение по отмене роуминга
В свою очередь, председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике Андрей Наумович заявил, что вопрос отмены роуминга дважды рассматривался на заседаниях комиссии.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат борьбу с "Исламским государством" в Ираке, несмотря на вывод войск из соседней Сирии.
Обновлено в 04:15
Политика
Bloomberg: Трамп задумался об отставке главы ФРС США
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки главы ФРС Джерома Пауэлла.
Обновлено в 01:24
Политика
Посол США пожаловался на антиамериканизм немецких СМИ
Посол США в Германии Ричард Греннелл обвинил немецкую газету Der Spiegel в антиамериканизме в связи с ситуацией вокруг журналиста Клааса Релоциуса, который ранее признался в искажении фактов и фальсификации информации в своих материалах.
Обновлено в 08:58
Политика
Железные дороги Украины признали нехватку российских запчастей
Администрация железных дорог Украины (АО «Укрзализныця») представила отечественным производителям каталог запчастей, которые срочно требуют замены.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Около 300 человек за сутки покинули Идлиб через гумкоридор
Почти 300 жителей провинции Идлиб смогли воспользоваться в субботу гуманитарным коридором в Абу-Духур и покинуть территорию, подконтрольную вооруженным бандформированиям, сообщили РИА Новости врачи сирийского мобильного госпиталя.
Обновлено в 09:39
Политика
В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225
Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225.
Обновлено вчера в 20:51