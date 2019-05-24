Политика
Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в крушении MH17Мойка78 вчера в 16:39
Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии «Форум за дмократию» Тьерри Боде считает, что Укарина может быть виновна в гибели самолета, выполнявшего рейс MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году.
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Политика
Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Политика
Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Трамп прибыл в Японию с визитом
Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.
Обновлено в 05:13
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Игры
Авторы Mortal Kombat 11 убрали ограничение на 30 FPS на РС
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Свадьбу Потапа и Насти Каменских показали на видео
Сам Потап в день свадьбы опубликовал новый трек и снял клип-«признание», который называется «Константа».
Обновлено 23 мая в 22:28
Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Космос
SpaceX запустила первые спутники системы Starlink
Американская компания SpaceX сегодня утром успешно запустила первые 60 спутников Starlink для обеспечения доступом в интернет всей планеты.
Обновлено вчера в 01:19
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Экономика
Повышение цен на продукты пообещали и объяснили россиянам
Эксперты склонны считать, что ретейлеры пытаются оправдаться, перекладывая вину за повышение цен на кредитные организации.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами
Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Футбол
«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара
Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
Технологии
Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге
В городе Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спустят на воду один из трёх самых больших и мощных атомных ледоколов в мире.
Обновлено в 01:38
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Политика
Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви
Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.
Обновлено 23 мая в 15:08
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Чем спасаться от жажды летом: рецепты от жителей Крыма
В Крыму со дня на день начнётся настоящее лето — а это значит, что люди, проливая сто потов, будут в магазинах требовать «что-нибудь холодненькое», а в кафешках пристально изучать меню летнего бара с прохладительными напитками.
Обновлено в 05:03
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за непогоды
Гидрометцентр РФ объявил на воскресенье желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, дождя и грозы.
Обновлено в 06:38
Общество
Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать
Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.
Обновлено в 06:20
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено вчера в 19:13
Космос
Семейство комет возобновляет дебаты о происхождении воды земли
Обновлено 23 мая в 14:42