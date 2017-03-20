Футбол

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» потерпел второе поражение крядуВести.Ru 15:20

В матче 28-го тура чемпионата Франции лидер турнирной таблицы "Пари Сен-Жермен" на выезде проиграл "Нанту" со счетом 2:3. Парижане открыли счет в игре, но удержать лидерство по ходу встречи не смогли.
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Уорис отложил чемпионство «ПСЖ». «Нант» обыграл парижан

Спорт-Экспресс14:53

«ПСЖ» потерпел второе поражение кряду в чемпионате Франции, уступив «Нанту»

Матч ТВ14:55

«ПСЖ» проиграл «Нанту» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионат14:51

«ПСЖ» упустил шанс стать чемпионом Франции в матче против «Нанта»

Советский спорт15:23

«ПСЖ» в третий раз подряд не смог гарантировать себе титул Лиги 1. Парижане проиграли «Нанту»

Sport24.ru14:52

«ПСЖ» в третий раз не смог досрочно оформить чемпионство. Проиграли «Нанту» – 2:3

Sports.ru14:50

«Нант» – ПСЖ: досрочное чемпионство?

Все про Спорт рувчера в 14:38
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Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Обновлено в 17:44
Авто

Genesis представил новый компактный электромобиль Mint

Премиальный автомобильный бренд Genesis представил в Нью-Йорке концепт нового хэтчбека Mint на электротяге.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Космос

Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС

Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.
Обновлено в 17:01
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 04:29
Интернет

ФАС завела дело на Headhunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на рекрутинговые сервисы Headhunter, Superjob и Rabota.ru в связи с тем, что они препятствовали поставщикам софта для подбора персонала.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Число погибших в ДТП на Мадейре возросло до 28

Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса на острове Мадейра возросло до 28.
Обновлено в 15:32
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Обновлено в 16:52
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Политика

Медведев прибыл в здание Госдумы на ежегодный отчет о работе кабмина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в здание Государственной думы на Охотном ряду в центре Москвы.
Обновлено в 04:40
ЖКХ

Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ

Согласно исследованию девелоперской компании «Талан», меньше всего за услуги ЖКХ платят жители хрущевок.
Обновлено в 17:59
Гаджеты

Дисплей нового поколения Surface Hub 2S

Компания Microsoft представила дисплей нового поколения Surface Hub 2S.
Обновлено в 12:21
Футбол

У Мамаева в СИЗО воспалился глаз

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что у его подзащитного возникла инфекция на глазу.
Обновлено в 13:11
Игры

Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатной

Компания Ubisoft объявила, что делает бесплатным скачивание игры Assassin's Creed: Unity на сервисе Uplay, действие которой происходит, в частности, на территории собора Нотр-Дам.
Обновлено в 18:05
Политика

WSJ: США и Китай могут подписать торговое соглашение уже в конце мая

США и Китай могут подписать окончательный вариант торгового соглашения в конце мая или начале июня.
Обновлено в 15:14
Общество

На eBay выставили на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама

На торговой площадке eBay разместили объявление о продаже углей с пожара в Нотр-Даме, пишет в среду Daily Mail.
Обновлено в 12:11
Общество

Черно-белая полоса «Велогорода». Велосипедный прокат в Петербурге готовится к перерождению

В официальной группе «ВКонтакте» администрация в начале марта обещала к концу месяца сообщить о количестве пунктов, которые откроются в Петербурге в 2019 году.
Обновлено в 13:25
Футбол

Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев».
Обновлено в 11:06
Происшествия

Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа

Ирина Лукьянова, супруга российского писателя и публициста Дмитрия Быкова, заявила, что ее муж находится в "тяжелом", но "стабильном" состоянии.
Обновлено в 16:55
Экономика

ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%

Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Обновлено в 00:49
Происшествия

В Петербурге задержали 11 участников акции о замалчивании проблем ЛГБТ

Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес

Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

Известная ведущая Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз. Радостное событие произошло 17 апреля в 14.30.
Обновлено в 17:51
Авто

Семейство Audi S5 получило дизельный мотор

Общая мощность 3,0-литрового дизельного мотора Audi S5 составляет 347 л.с. При начале движения включается электрокомпрессор, который эффективен только до 1650 оборотов в минуту.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

На обслуживание самой большой подлодки в мире направят 34 млн рублей

Обновлено в 08:29
Происшествия

Умер ранивший себя экс-президент Перу

Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника

Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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