Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» потерпел второе поражение крядуВести.Ru вчера в 15:20

В матче 28-го тура чемпионата Франции лидер турнирной таблицы "Пари Сен-Жермен" на выезде проиграл "Нанту" со счетом 2:3. Парижане открыли счет в игре, но удержать лидерство по ходу встречи не смогли.

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