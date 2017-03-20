Футбол

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» потерпел второе поражение крядуВести.Ru вчера в 15:20

В матче 28-го тура чемпионата Франции лидер турнирной таблицы "Пари Сен-Жермен" на выезде проиграл "Нанту" со счетом 2:3. Парижане открыли счет в игре, но удержать лидерство по ходу встречи не смогли.
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«ПСЖ» потерпел второе поражение кряду в чемпионате Франции, уступив «Нанту»

Матч ТВвчера в 14:55

«ПСЖ» проиграл «Нанту» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионатвчера в 14:51

Футбол сегодня. Нант – ПСЖ. Прогноз эксперта Footballtips на матч Лиги 1

Букмекеры.рф16 апреля в 21:01

«ПСЖ» и с третьей попытки не оформил чемпионство

Евро-футбол.рувчера в 14:51

Паредес отметился первым результативным действием за «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 14:33

Уорис отложил чемпионство «ПСЖ». «Нант» обыграл парижан

Спорт-Экспрессвчера в 14:53

«Нант» – ПСЖ: досрочное чемпионство?

Все про Спорт ру16 апреля в 14:38
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Авто

Стартовали продажи обновленной версии УАЗ «Буханка»

Обновлено вчера в 03:55
Политика

Зеленский поддержал запрет на въезд для российских артистов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает ограничения на въезд для актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.
Обновлено в 05:03
Происшествия

СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже

Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Футбол

Конте вернется к тренерской работе со следующего сезона

Известный итальянский специалист Антонио Конте в эфире шоу "E poi c’è Cattelan" сообщил, что готов вернуться к тренерской работе со следующего сезона.
Обновлено в 04:07
Политика

В Госдуму внесли поправки о сокращенном рабочем дне для жительниц сел

Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в ГД поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".
Обновлено в 04:12
Технологии

В России решили создать самолёт со сверхкоротким взлётом

В России первыми в мире решили создать самолёт, обладающий сверхкоротким взлётом.
Обновлено в 04:34
Политика

Создание укороченного SSJ 75 отложено на неопределенный срок

Создание укороченного SSJ 75 отложено на неопределенный срок Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вынужденно переносит создание укороченной 75-местной модификации самолета Sukhoi Superjet (SSJ).
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Политика

В Кремле рассказали о переговорах с советником Трампа

Советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл встречалась в Москве с помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:05
Космос

Ученые открыли пять экзопланет с длительными периодами обращения

Пять экзопланет с очень продолжительными периодами обращения вокруг своих звезд - более 15 лет - обнаружила группа астрономов, работающая под руководством Женевского университета.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков по-прежнему находится в тяжелом состоянии

По данным источника в медицинских кругах Башкирии, состояние писателя и публициста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе 16 апреля остается стабильно тяжелым, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании

Государственный Эрмитаж эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщает музей.
Обновлено в 04:33
Политика

Песков не знает, посмотрит ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты Порошенко и Зеленского должны были состояться 14 апреля, но соперник действующего презента страны так и не появился на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 05:27
Спорт

Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Футбол

Хосеп Гвардиола объяснил вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал жестокостью вылет команды из Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Экономика

Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Финансы

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Интернет

Facebook случайно завладел списками контактов 1,5 млн пользователей

Американская социальная сеть Facebook случайно завладела списками контактов около 1,5 млн пользователей без их ведома.
Обновлено в 05:14
Экономика

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Политика

Павел Дацюк попросил Владимира Путина отменить закон о СНИЛС

Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить принятый 1 апреля закон о СНИЛС, превращающий номер лицевого счета в ключ к данным человека.
Обновлено вчера в 04:49
Общество

В аэропорту «Симферополь» построят новый диспетчерский пункт

Обновлено в 03:37
Общество

В центре Петербурга появилась фреска с Нотр-Дамом

Пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня.
Обновлено в 05:00
Экономика

В Турции начали принимать карты «Мир»

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Политика

Коломойский намерен вернуться на Украину после победы Зеленского

Украинский бизнесмен и миллиардер Игорь Коломойский заявил о своем намерении вернуться на Украину в случае победы кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено в 05:04
Политика

Почему Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса

В четверг, 18 апреля, российские СМИ с некоторым удивлением сообщают, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса, а также против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для ополченцев.
Обновлено в 05:19
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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Нант
Город во Франции
Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Земли Луары, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Нант входит в восьмой по населению муниципальный район, по состоянию на 2013 год там проживало 908 815 человек. Вместе с аванпортом в устье Луары Сен-Назер Нант входит в регион Земли Луары. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
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