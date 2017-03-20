Футбол
Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» потерпел второе поражение крядуВести.Ru вчера в 15:20
В матче 28-го тура чемпионата Франции лидер турнирной таблицы "Пари Сен-Жермен" на выезде проиграл "Нанту" со счетом 2:3. Парижане открыли счет в игре, но удержать лидерство по ходу встречи не смогли.
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Футбол сегодня. Нант – ПСЖ. Прогноз эксперта Footballtips на матч Лиги 1
Букмекеры.рф16 апреля в 21:01
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Авто
Стартовали продажи обновленной версии УАЗ «Буханка»
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает ограничения на въезд для актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.
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СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже
Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
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Конте вернется к тренерской работе со следующего сезона
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В Госдуму внесли поправки о сокращенном рабочем дне для жительниц сел
Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в ГД поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".
Обновлено в 04:12
Технологии
В России решили создать самолёт со сверхкоротким взлётом
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Создание укороченного SSJ 75 отложено на неопределенный срок
Создание укороченного SSJ 75 отложено на неопределенный срок Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вынужденно переносит создание укороченной 75-местной модификации самолета Sukhoi Superjet (SSJ).
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Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
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Политика
В Кремле рассказали о переговорах с советником Трампа
Советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл встречалась в Москве с помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Космос
Ученые открыли пять экзопланет с длительными периодами обращения
Пять экзопланет с очень продолжительными периодами обращения вокруг своих звезд - более 15 лет - обнаружила группа астрономов, работающая под руководством Женевского университета.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков по-прежнему находится в тяжелом состоянии
По данным источника в медицинских кругах Башкирии, состояние писателя и публициста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе 16 апреля остается стабильно тяжелым, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
Государственный Эрмитаж эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщает музей.
Обновлено в 04:33
Политика
Песков не знает, посмотрит ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты Порошенко и Зеленского должны были состояться 14 апреля, но соперник действующего презента страны так и не появился на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 05:27
Спорт
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Футбол
Хосеп Гвардиола объяснил вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал жестокостью вылет команды из Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Экономика
Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:55
Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
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Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
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В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Интернет
Facebook случайно завладел списками контактов 1,5 млн пользователей
Американская социальная сеть Facebook случайно завладела списками контактов около 1,5 млн пользователей без их ведома.
Обновлено в 05:14
Экономика
Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира
Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Политика
Павел Дацюк попросил Владимира Путина отменить закон о СНИЛС
Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить принятый 1 апреля закон о СНИЛС, превращающий номер лицевого счета в ключ к данным человека.
Обновлено вчера в 04:49
Общество
В аэропорту «Симферополь» построят новый диспетчерский пункт
Обновлено в 03:37
Общество
В центре Петербурга появилась фреска с Нотр-Дамом
Пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня.
Обновлено в 05:00
Экономика
В Турции начали принимать карты «Мир»
Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Политика
Коломойский намерен вернуться на Украину после победы Зеленского
Украинский бизнесмен и миллиардер Игорь Коломойский заявил о своем намерении вернуться на Украину в случае победы кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено в 05:04
Политика
Почему Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса
В четверг, 18 апреля, российские СМИ с некоторым удивлением сообщают, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса, а также против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для ополченцев.
Обновлено в 05:19