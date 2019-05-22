Политика
Лидер британской Палаты общин подала в отставкуКоммерсантъ 15:14
Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке. Его фото она опубликовала в Twitter, написав, что приняла это решение «с большим сожалением и скрепя сердце».
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 17:12, Ашберн
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Кино
Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком
В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
Наука
В России нейросеть оживила портрет Достоевского и научила говорить
Российскими разработчиками созданная нейросеть, оживила портрет русского писателя Федора Достоевского, и даже научила его говорить.
Обновлено в 15:36
Политика
Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»
Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы
Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.
Обновлено в 09:07
Культура
Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама
Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Экономика
В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»
В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.
Обновлено в 16:55
Общество
В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 11:42
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский намерен вынести на референдум
ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность проведения референдума, касаемо переговоров между Россией и Украиной.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено в 13:46
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов.
Обновлено в 14:57
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Футбол
Сарри считает, что Канте успеет восстановиться к финалу Лиги Европы
Ни Рюдигер, ни Каллум (Хадсон-Одои), ни Лофтус (Рубен Лофтус-Чик) не сыграют. Вернуться на поле может успеть лишь Канте.
Обновлено в 08:51
Политика
Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским
Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.
Обновлено в 06:02
Политика
Порошенко назвал дело против него попыткой обелить Россию
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что уголовное дело, которое против него завело Государственное бюро расследований (ГБР) из-за инцидента в Керченском проливе,— это попытка перенести ответственность с России на него лично.
Обновлено в 12:05
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Единоборства
NSAC сократила дисквалификации Тухугова и Абубакара Нурмагомедова
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) на 35 дней сократила дисквалификацию российских бойцов Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, дисквалифицированных по итогам боя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Политика
Захарова прокомментировала возобновление США закупок нефти у Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook в среду прокомментировала возобновление США покупок нефти у Венесуэлы.
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес
Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии
Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии
В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Политика
Украина направила в СБ ООН письмо с разъяснениями по закону о языке
«Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и аргументацию того, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН», — говорится в сообщении украинской миссии в Twitter.
Обновлено в 16:05
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13