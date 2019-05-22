Политика

Лидер британской Палаты общин подала в отставкуКоммерсантъ 15:14

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке. Его фото она опубликовала в Twitter, написав, что приняла это решение «с большим сожалением и скрепя сердце».
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Глава палаты общин Лидсом ушла в отставку

РБК15:42

Британская оппозиция потребовала внеочередных выборов

РИА Новости15:40

Лидер британской Палаты общин подала в отставку

Коммерсантъ15:14

Лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом подала в отставку

ТАСС15:01

Представитель правительства Мэй уходит в отставку

Газета.Ru14:59

Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку

RT на русском14:54

Представитель правительства в британском парламенте Андреа Лидсом уходит в отставку из-за разногласий с Терезой Мэй

Эхо Москвы15:30
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 17:12, Ашберн
Происшествия

Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО

Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Кино

Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком

В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
Наука

В России нейросеть оживила портрет Достоевского и научила говорить

Российскими разработчиками созданная нейросеть, оживила портрет русского писателя Федора Достоевского, и даже научила его говорить.
Обновлено в 15:36
Политика

Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы

Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.
Обновлено в 09:07
Культура

Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
Обновлено в 13:57
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Обновлено в 13:27
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Экономика

В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»

В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.
Обновлено в 16:55
Общество

В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 11:42
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский намерен вынести на референдум

ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность проведения референдума, касаемо переговоров между Россией и Украиной.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено в 13:46
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие

Саперы МЧС обезвредили в Керчи три авиабомбы времен войны

Обновлено в 09:04
Футбол

Сарри считает, что Канте успеет восстановиться к финалу Лиги Европы

Ни Рюдигер, ни Каллум (Хадсон-Одои), ни Лофтус (Рубен Лофтус-Чик) не сыграют. Вернуться на поле может успеть лишь Канте.
Обновлено в 08:51
Политика

Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским

Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.
Обновлено в 06:02
Политика

Порошенко назвал дело против него попыткой обелить Россию

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что уголовное дело, которое против него завело Государственное бюро расследований (ГБР) из-за инцидента в Керченском проливе,— это попытка перенести ответственность с России на него лично.
Обновлено в 12:05
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Единоборства

NSAC сократила дисквалификации Тухугова и Абубакара Нурмагомедова

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) на 35 дней сократила дисквалификацию российских бойцов Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, дисквалифицированных по итогам боя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие

В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Политика

Захарова прокомментировала возобновление США закупок нефти у Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook в среду прокомментировала возобновление США покупок нефти у Венесуэлы.
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Экономика

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию

Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Политика

Украина направила в СБ ООН письмо с разъяснениями по закону о языке

«Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и аргументацию того, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН», — говорится в сообщении украинской миссии в Twitter.
Обновлено в 16:05
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
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Андреа Ледсом
Британский политик
Британский политик, член Консервативной партии, младший министр энергетики, министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в первом кабинете Терезы Мэй, лидер палаты общин и лорд-председатель Совета во втором кабинете Мэй с 2017 года.
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