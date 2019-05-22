Политика

Лидер палаты общин британского парламента подала в отставкуRT на русском вчера в 14:54

Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита. «С большим сожалением и тяжёлым сердцем я приняла решение уйти в отставку», — написала она в письме, адресованном британскому премьеру.
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Уже завтра, 24 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мей подаст в отставку

Эхо Москвы01:33

Лидер британской палаты общин подала в отставку

Известиявчера в 15:47

Британская оппозиция потребовала внеочередных выборов

РИА Новостивчера в 15:40

Лидер британской Палаты общин подала в отставку

Коммерсантъвчера в 15:14

Лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом подала в отставку

ТАССвчера в 15:01

Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку

RT на русскомвчера в 14:54

Глава палаты общин Лидсом ушла в отставку

РБКвчера в 15:42
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:20, Ашберн
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика

Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»

Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира.
Обновлено 21 мая в 23:16
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Общество

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 17:09
Общество

Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку

Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
Политика

Зеленский подписал указ о роспуске Рады и внеочередных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. В документе также назначена дата внеочередных парламентских выборов.
Обновлено 21 мая в 11:04
Финансы

Банки на треть увеличили лимит по кредитным картам

Лимит по кредитным картам российских банков за первые три месяца 2019 года вырос на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 56 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено 21 мая в 19:52
Футбол

«Урал» уступил «Локомотиву» в финале Кубка России по футболу

Два года назад финал прошел в Сочи, и "Урал" уступил 2:0. Тот матч запомнился массовой потасовкой, в центре которой были Роман Павлюченко и Ари.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено 21 мая в 09:28
Экономика

ЦБ запретит билеты «банка приколов»

Банк России обсуждает возможность привлечения к административной ответственности за незаконное изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, передаёт «Российская газета» Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей.
Обновлено вчера в 05:29
Общество

Доля овощей с нитратами в России увеличилась

Роспотребнадзор констатировал рост в полтора раз доли овощей с нитратами в России в прошлом году.
Обновлено в 02:12
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

В Алеппо впервые за 10 лет открылась ночная ярмарка

Обновлено вчера в 22:02
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.
Обновлено вчера в 20:59
Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Путешествия

Кризис или возрождение: как в Крыму относятся к растущему потоку туристов

В следующем году с запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту эксперты предрекают и вовсе туристический бум — рост потока отдыхающих на 30-40%, а в перспективе — до 10 миллионов в год.
Обновлено в 02:03
Финансы

Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро

Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400

Обновлено 21 мая в 22:55
Происшествия

Автобус с российскими туристами разбился в Италии

Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 21:10
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика

Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы

Суммарно по количеству обслуженных транзакций Сбербанк третий год подряд стал крупнейшим банком-эквайером в Европе, а по их денежному объему ($147,5 млрд) занял шестое место, уступив британским WorldPay и Barclays, а также французским Worldline, Сrеdіт Mutual и Credit Agricole.
Обновлено в 01:43
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено 21 мая в 20:51
Происшествия

Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников

Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты

У Samsung Galaxy S11 не будет подэкранной камеры — она по-прежнему будет врезана в дисплей

Недавно появились слухи о том, что флагманский смартфон Samsung следующего поколения, Galaxy S11, получит подэкранную фронтальную камеру, но судя по новым данным, такое решение если и появится, то в модели через поколение.
Обновлено вчера в 10:14
Общество

Соловьева вызвали на дуэль за бесов

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 01:53
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