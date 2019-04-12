Футбол

Лидер «Тоттенхэма» выбыл до конца сезонаГазета.Ru 05:34

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии по футболу Гарри Кейн больше не выйдет на поле в оставшейся части сезона, передает "Советский спорт". Связано это с повреждением боковой связки левой лодыжки, сообщает The Telegraph.
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Лидер «Тоттенхэма» выбыл до конца сезона

Газета.Ru05:34

СМИ: Кейн выбыл до конца сезона

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СМИ: Футболист «Тоттенхэма» Кейн пропустит остаток сезона из-за травмы

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«Тоттенхэм» подтвердил перелом руки у Алли

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СМИ: Кейн из-за травмы пропустит остаток сезона и финальную стадию Лиги наций

Sport24.ru03:03

У Кейна повреждена боковая связка голеностопа, у Алли перелом руки

Советский спортвчера в 15:30
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда перевести американского инвестора Майкла Калви под домашний арест.
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Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
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Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
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Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, сколько бойцов ВСУ погибло за четыре года военного конфликта в Донбассе.
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Прекращение транзита российского газа через Украину приведет к потерям для бюджета Украины и нанесет мощный удар по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает «Укринформ».
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Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
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Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ

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Глава Ferrari увидел сходство Мика Шумахера с отцом

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Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в Арктике

В статье для американского издания National Interest научный сотрудник Оксфордского университета Джефф Аптон указал на неготовность США защищать свои интересы в Арктике, несмотря на то, что она стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира.
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Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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