Лидер «Реала» собирается остаться в клубеSport.ru 06:28

Голкипер "королевского клуба" и национальной сборной Коста-Рики Кейлор Навас собирается остаться в своём нынешнем клубе, невзирая на то, что раньше проходила информация о том, что ему предложен пост третьего голкипера в клубе.

Общество Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.

Хоккей Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Единоборства Боец Тарасов и Дацик проведут реванш Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Тарасов и националист Вячеслав Дацик проведут реванш.

Общество На Урале несовершеннолетний сын мэра за год заработал 400 тысяч рублей Несовершеннолетний сын главы города Серова (Свердловская область) Василия Сизикова за год заработал более 400 тысяч рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте городской администрации.

Политика Суд в Киеве «освободил» блогера Анатолия Шария из-под заочного ареста Речь идет о деле, расследование которого было открыто еще в мае 2011 года, после стрельбы с участием Шария в ресторане MacDonalds в Киеве.

Экономика Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».

Транспорт Остановки не будет: в тоннеле красной ветки метро прекратила течь вода Утечка воды в тоннеле метро на Сокольнической линии остановлена, поезда ходят по графику, сообщает пресс-служба подземки.

Политика Госдума приняла закон о суверенном интернете Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Авто Lexus презентовал первый в своей истории минивэн Lexus LM В рамках автосалона в Шанхае был представлен минивэн Lexus LM, новинка представляет собой перелицованный Toyota Alphard.

Происшествия СК прекратил уголовное дело о клевете в адрес тамбовского губернатора Следственное управление СК РФ по Тамбовской области прекратило уголовное дело о клевете в адрес губернатора Александра Никитина и его первого заместителя Олега Иванова за отсутствием состава преступления.

Финансы ЦБ разместил купонные облигации 20-го выпуска на 500 млрд рублей Банк России разместил купонные облигации 20-го выпуска на 499 млрд. 999,996 млн. рублей по номинальной стоимости.

Шоу-бизнес Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".

Экономика Арбитраж обязал Россию выплатить ПАО «Укрнафта» более $44 млн Международный арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу ПАО «Укрнафта» более $44 млн компенсации за утрату имущества в Крыму.

Политика Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.

Политика «Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург Российский президент Владимир Путин поддержал идею возвращения к проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург.