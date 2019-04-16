Футбол

Лидер «Реала» собирается остаться в клубеSport.ru 06:28

Голкипер "королевского клуба" и национальной сборной Коста-Рики Кейлор Навас собирается остаться в своём нынешнем клубе, невзирая на то, что раньше проходила информация о том, что ему предложен пост третьего голкипера в клубе.
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