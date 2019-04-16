Футбол

Лидер «Реала» собирается остаться в клубеSport.ru 06:28

Голкипер "королевского клуба" и национальной сборной Коста-Рики Кейлор Навас собирается остаться в своём нынешнем клубе, невзирая на то, что раньше проходила информация о том, что ему предложен пост третьего голкипера в клубе.
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Навас хочет остаться в «Реале» на следующий сезон

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Навас: работоспособность и желание игроков «Реала» не могут вызывать вопросы

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Лидер «Реала» собирается остаться в клубе

Sport.ru06:28

Навас: «Хочу остаться в „Реале“, но не все зависит от меня»

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Кейлор Навас: «Хочу остаться в „Реале“, но не все зависит от меня»

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Навас: «Нынешний сезон превратился в настоящее испытание для „Реала“»

ProstoProSport05:26

Кейлор Навас: «Иногда эмблема и футболка важнее всех титулов»

Sports.ru05:20
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Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

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Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Общество

Вековой союз: как колокол из Херсонеса связан с Нотр-Дам-де-Пари

Туманный колокол в Херсонесе неразрывно связан с собором Парижской Богоматери, где накануне произошел сильный пожар.
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Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

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Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

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Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева

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Лужков отругал французов за пожар в Нотр-Дам

Обновлено в 11:45
Политика

Россия высылает польского вице-консула в Иркутске

Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Авто

Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого в России знают под именем Creta.
Обновлено в 12:28
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Хоккей

Стал известен состав сборной России на Еврочеллендж, Ковальчука нет

Штаб сборной определил состав команды на два матча Еврочелленджа в Сочи против сборной Швейцарии, которые состоятся 18 и 20 апреля.
Обновлено в 11:51
Энергетика

Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера

Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

«Как из помойки»: возмущенная Пугачева обрушилась на Леру Кудрявцеву

Особенно певицу взбесило шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на канале НТВ, в котором музыкант Сергей Челобанов рассказал о романе с ней.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Задержанные украинские катера предложили использовать как мишени

Депутат предложил украинские катера, задержанные при провокации в Керченском проливе, вывести на морской полигон в Черном море и провести по ним показательные стрельбы береговыми комплексами "Бастион" и "Бал".
Обновлено в 02:40
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Политика

Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов

Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Красноярске уволена избившая школьниц учительница

Обновлено в 04:52
Происшествия

Еще один фигурант дела о теракте в метро Петербурга арестован заочно

Басманный суд Москвы во вторник заочно санкционировал арест гражданина Киргизии Исломбека Тургунова, очередного фигуранта дела о теракте в петербургском метро.
Обновлено в 11:37
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Политика

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика

Минпромторг планирует ввести в серию четыре новых модели самолетов

"Для ее (транспортной инфраструктуры - ред.) функционирования и обеспечения связанности территорий в ближайшие пять лет мы выведем в серию четыре новых модели самолетов в линейке региональных и среднемагистральных перевозок", - сказал Мантуров.
Обновлено в 06:13
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:27
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
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Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от флюорографии

Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
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Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету

Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Здоровье

Ученые назвали российские дачи причиной преждевременной смерти мужчин

Ученые провели исследование и назвали российские дачи одной из главных причин преждевременной смерти граждан РФ.
Обновлено в 10:12
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Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
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Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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