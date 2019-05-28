Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипеLife.ru 14:29

В новом клипе на песню Ausländer лидер немецкой рок-группа Rammstein Тилль Линдеманн спел строчку на русском языке — "Я люблю тебя". В песне поднимается проблема миграционного кризиса, острая не только в Германии, но и в Евросоюзе.

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

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