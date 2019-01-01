Футбол

Лидер «Манчестер Юнайтед» перейдёт в «Пари Сен-Жермен»Sport.ru 09 мая в 06:28

Центральный хавбек "красных дьяволов" Андер Эррера принял решение перебраться в стан "Пари Сен-Жермен", подписав с французским клубом контракт на пятилетний срок. Как известно, нынешнее соглашение испанца с "Манчестер Юнайтед" подходит к логическому завершению летом текущего года.
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Андер Эррера близок к переходу в «ПСЖ»

Еженедельник Футбол09 мая в 10:27

СМИ: Полузащитник «МЮ» Эррера подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ»

Советский спорт09 мая в 06:29

СМИ: Эррера согласился летом подписать с «ПСЖ» пятилетний контракт

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Лидер «Манчестер Юнайтед» перейдёт в «Пари Сен-Жермен»

Sport.ru09 мая в 06:28
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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