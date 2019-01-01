Футбол
Лидер «Манчестер Юнайтед» перейдёт в «Пари Сен-Жермен»Sport.ru 09 мая в 06:28
Центральный хавбек "красных дьяволов" Андер Эррера принял решение перебраться в стан "Пари Сен-Жермен", подписав с французским клубом контракт на пятилетний срок. Как известно, нынешнее соглашение испанца с "Манчестер Юнайтед" подходит к логическому завершению летом текущего года.
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