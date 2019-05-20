Футбол
Лидер «Манчестер Сити» может уйти в «Баварию»Sport.ru 08:14
Ранее испанец работал в мюнхенском клубе. Трансфер Тадича может обойтись "Ман Сити" и "Баварии" в 30 млн евро Сам Сане не против перехода в "Баварию", но при этом он также не исключает того, что останется в "Манчестер Сити".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их 9-месячной дочери Маши
На снимке 9-месячная Маша сидит в летнем платьице на палубе яхты и ее лицо хорошо видно.
Обновлено в 08:44
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Обновлено в 11:10
Культура
Собчак назначили генпродюсером телеканала «Супер»
Ксению Собчак назначили генеральным продюсером телеканала "Супер", который входит "Газпром-медиа".
Обновлено в 10:15
Политика
Ницой ополчилась на Зеленского за русский язык на инаугурации
Как отметила писательница, на Украине живут представители множества национальностей и у каждой из них свой язык, поэтому не понятно, почему президент выбрал именно русский.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева резко ответила хейтерам своей 19-летней дочери
Лариса Гузеева резко ответила хейтерам своей 19-летней дочери Стоит отметить, что в начале мая нападкам со стороны хейтеров подверглась сама Лариса.
Обновлено в 12:04
Экономика
Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом
Гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов 30 апреля уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области для признания компании банкротом из-за нехватки оборотных средств и невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей.
Обновлено в 07:23
Авто
Обновленная Skoda Superb впервые получит внедорожную версию Scout
Skoda Superb впервые получит внедорожную версию, только она будет предлагаться исключительно для универсала.
Обновлено в 05:49
Футбол
В ОНК рассказали об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист "МК" Ева Меркачева сообщила, что у осужденных за драку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева абсолютно нормальные взаимоотношения с сокамерниками.
Обновлено в 11:43
Происшествия
СМИ сообщили о минировании школ и колледжей в Москве
Обновлено в 07:20
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Политика
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
Политика
Владимир Зеленский назвал крымчан украинцами
Зеленский заявил, что Украина потеряла не только сам полуостров, но, главное, она потеряла людей, живущих на нем Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для страны первой задачей является прекращение войны на востоке государства, а второй — возвращение Крыма и Донбасса, передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Новосибирской области школьник отравил класс крысиным ядом
Из неофициальных источников известно, что ЧП произошло в 2 классе школы №2. Сначала предполагали, что массовое отравление стало итогом посещения школьной столовой, но позже выяснилось, что один из второклассников принес на уроки крысиный яд в таблетках и угостил ими 15 малышей.
Обновлено в 10:33
Кино
Джессика Честейн прокатилась в московском метро
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной
Обновлено в 09:21
Политика
Зеленский стал президентом Украины
Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Юрий Беляев объяснил, почему распались два его первых брака
Актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». За плечами у актера два неудачных брака.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Калуге пропал восьмилетний мальчик
Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Транспорт
Грузовикам запретили ездить в жару
Согласно приказу Росавтодора, с сегодняшнего дня и аж до 31 августа большегрузам запретили выезжать на российские трассы при температуре воздуха, превышающей +32 градуса.
Обновлено в 05:33
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Экономика
ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентов
Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек
В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 01:00
Политика
МИД Китая обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай следит за развитием ситуации с компанией Huawei, от сотрудничества с которой отказалась американская корпорация Google.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Татьяна Тотьмянина перенесла очередную операцию на ноге
Два года назад олимпийская чемпионка Тотьмянина получила серьезный перелом ноги во время выступления в ледовом шоу «Щелкунчик» Ильи Авербуха, после чего ей предстояла долгая реабилитация.
Обновлено в 12:04
Авто
В России растет спрос на автомобили с пробегом
Обновлено в 07:57