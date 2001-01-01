Лидер «Манчестер Сити» может уйти в «Баварию»Sport.ru 08:14

Ранее испанец работал в мюнхенском клубе. Трансфер Тадича может обойтись "Ман Сити" и "Баварии" в 30 млн евро Сам Сане не против перехода в "Баварию", но при этом он также не исключает того, что останется в "Манчестер Сити".

Лидер «Манчестер Сити» может уйти в «Баварию»

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