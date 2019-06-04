Лидер «Локомотива» Фернандеш может продолжить карьеру в ИталииГазета.Ru вчера в 21:33

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает "Советский спорт". По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 33-летним хавбеком "железнодорожников" заинтересовалась "Парма".

Лидер «Локомотива» Фернандеш может продолжить карьеру в Италии

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