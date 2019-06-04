Футбол
Лидер «Локомотива» Фернандеш может продолжить карьеру в ИталииГазета.Ru вчера в 21:33
Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает "Советский спорт". По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 33-летним хавбеком "железнодорожников" заинтересовалась "Парма".
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Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Твери семь человек пострадали в маршрутке, которая врезалась в столб
В Твери маршрутное такси врезалось в столб, в ДПТ пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.
Обновлено в 06:10
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 05:49
Энергетика
Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»
Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Обновлено в 06:29
Здоровье
В Пензе для детской поликлиники № 1 построят новое здание
Во вторник, 4 июня, губернатор Иван Белозерцев посетил отделениегородской детской поликлиники №1 на Володарского, 34 и дал поручения, касающиеся дальнейшего развития медучреждения.
Обновлено в 05:55
Политика
В Кремле отреагировали на слова Трампа о вывозе россиян из Венесуэлы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о выводе россиян из Венесуэлы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Белоруссия протестует против усиления группировки США у своих границ
Против усиления военного присутствия США у своих границ выступила Белоруссия, 4 июня заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Обновлено в 06:23
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Пензенской области фура столкнулась с микроавтобусом
Один человек погиб, еще 10 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой фуры в Пензенской области.
Обновлено в 03:48
Политика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Число жертв иркутского маньяка-насильника возросло до 24-х
Иркутские следователи выявили новых жертв в деле серийного насильника.
Обновлено в 05:51
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Зеленский в понедельник вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:16
Гаджеты
Apple удаляет представительства iTunes в социальных сетях
Стоит отметить, что поклонникам программы iTunes не о чем беспокоится – музыкальная составляющая сохранила свои преимущества в приложении Apple Music.
Обновлено вчера в 00:01
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Ранее сообщалось, что трасса Джубга — Сочи и высокоскоростная магистраль (ВСМ) Краснодар — Грозный не вошли в инфраструктурный план на период до 2024 года.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") сообщил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М". В пресс-релизе Ростеха указывается, что практически вся партия фотоаппаратов - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, была распродана по предварительным заказам.
Обновлено в 04:28
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Футбол
СМИ: «Барселона» выставит Коутинью и еще шесть игроков на трансфер
По информации СМИ, "Барселону" могут покинуть: голкипер Яспер Силлессен, нападающие Андре Гомеш и Малком, полузащитники Филиппе Коутинью, Денис Суарес, Рафинья и защитник Марк Кукурелья.
Обновлено в 05:44
Политика
Президент США встретился с британской королевой
Хозяин Белого дома Дональд Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II.
Обновлено вчера в 09:36
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-10", находившийся на МКС с ноября, отстыковался от станции и спустя три часа будет сведен с орбиты, сообщил РИА Новости во вторник представитель Роскосмоса.
Обновлено в 05:02
Общество
Жителей России ждёт короткая рабочая неделя
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году граждане России в честь празднования Дня России отдыхали три дня подряд — с 10 по 12 июня.
Обновлено вчера в 04:06
Экономика
Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов
По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.
Обновлено в 01:36
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
Генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 02:57
Общество
Каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ
Каждый пятый ребенок (22%) принимает успокоительное.
Обновлено в 01:00