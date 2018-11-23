Футбол

Лидер «Ливерпуля» подписал с клубом новый долгосрочный контракт
Газета.Ru
17:45

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поставил подпись под новым контрактом с клубом, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru17:45

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Садио Мане: «Очень счастлив продлить свое время в „Ливерпуле“»

Sportbox.RU18:07

Садио Мане: «Очень счастлив продлить свое время в „Ливерпуле“»

Матч ТВ18:07

Мане договорился с «Ливерпулем» о продлении контракта (видео)

Советский спорт16:35

Мане подписал новый контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс16:26

Мане подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Чемпионат16:12

Мане — о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Я принял лучшее решение в карьере»

Sport24.ru16:44

Мане продлил контракт с «Ливерпулем»

Sports.ru16:42
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 20:10, Ашберн
Футбол

Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

Обновлено в 16:00
Футбол

IFAB обнародовал список возможных изменений в правилах футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал список возможных изменений в правилах футбола.
Обновлено в 19:42
Футбол

Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу

Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.
Обновлено в 20:00
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено в 18:26
Футбол

Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»

Люди всегда смотрели на меня по-другому и никогда не пытались сделать меня похожим на остальных. Я прилетел со своей собственной планеты.
Обновлено в 18:48
Футбол

«Челси» поблагодарил Дрогба за годы карьеры в клубе

Лондонский «Челси» поблагодарил ивуарийского нападающего Дидье Дрогба за время, когда футболист выступал за английский клуб.
Обновлено в 18:29
Футбол

Блаттер требует начать расследование в отношении Инфантино

Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер намерен добиваться открытия расследования в отношении нынешнего главы организации Джанни Инфантино, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:56
Футбол

Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено в 15:36
Футбол

«Реал» потерпел первое поражение в Евролиге, проиграв «Олимпиакосу»

Олимпиакос на своей площадке нанес первое поражение Реалу в нынешнем сезоне Евролиги.
Обновлено в 16:34
Футбол

Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Обновлено в 14:27
Футбол

Клопп и «Ливерпуль» мешают Гвардиоле читать книги

Стоит отметить, что Гвардиола проиграл Клоппу 7 раз — ни один другой тренер не обыгрывал испанца чаще.
Обновлено в 19:06
Футбол

Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

Обновлено в 15:54
Футбол

Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
Обновлено в 14:38
Футбол

«Он просто жалок». Наингголан снова наехал на Роберто Мартинеса

Сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира. Для этого Азар и Ко как следует поколесили по России.
Обновлено в 14:27
Футбол

УЕФА назвал страны-обладатели наград Fair Play

УЕФА определил три страны, которые стали обладателями наград Fair Play по итогам сезона-2017/18: Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова.
Обновлено в 20:03
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Садио Мане
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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