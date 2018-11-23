Политика

Лидер «Ленинграда» рассказал, почему группа не выступает на Украине
Главный региональный
вчера в 23:11

Ранее Сергей Шнуров попал в базу украинского «Миротворца» В рамках интервью журналу «Россия в глобальной политике», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил, почему они не гастролируют по городам Украины.
Главный региональныйвчера в 23:11
Сергей Шнуров
Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?
— Сергей ШнуровГлавный региональный вчера в 23:11

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Газета.Ruвчера в 17:35

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РИА Новостивчера в 17:23
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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