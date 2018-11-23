Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?

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Армия и оружие Армия и оружие НАТО: ситуация в Косове находится под контролем Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.

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