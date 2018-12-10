Политика

Лидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный собор
Интерфакс
09:23

Глава самопровозглашенного Киевского патриархата Филарет Денисенко предупредил, что он и его сторонники могут помешать успешному проведению Объединительного собора 15 декабря, если Константинополь не примет их условия.
Интерфакс09:23

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