Политика

Лидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный собор
Интерфакс
09:23

Глава самопровозглашенного Киевского патриархата Филарет Денисенко предупредил, что он и его сторонники могут помешать успешному проведению Объединительного собора 15 декабря, если Константинополь не примет их условия.
Интерфакс09:23

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На Украине раскольники пригрозили срывом «объединительного собора»

Комсомольская правда12:51

Патриарх Киевский пригрозил сорвать объединительный собор

Газета.Ru11:34

Украинский раскольник вознамерился помешать сбору украинских раскольников

Lenta.ru10:39

Глава Киевского патриархата поставил ультиматум Константинополю

Взгляд.ру09:45

Лидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный собор

Интерфакс09:23

Филарет отказался принять условия Константинополя по процедуре объединительного собора

Росбалт07:18

Глава Киевского патриархата пригрозил срывом объединительного собора

Говорит Москва10:06
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Армия и оружие

Опубликовано видео приземления ракетоносцев Ту-160 в Венесуэле

Обновлено в 15:39
Политика

Мэй отменила голосование по Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте об условиях соглашения с ЕС по Brexit, которое должно было состояться 11 декабря.
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Названа дата слушаний, на которых Бутина может признать свою вину

Суд США назначил дату слушаний по делу россиянки Марии Бутиной, на которых она может признать свою вину.
Обновлено в 15:59
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Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.
Обновлено в 16:05
Политика

Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Обновлено в 16:05
Политика

Климкин захотел ответить России креативными санкциями

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил Евросоюзу ввести против России несколько типов санкций из-за ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 15:55
Политика

Песков отреагировал на разрыв договора о дружбе Украины с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:43
Политика

Путин поддержал идею Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко по переносу столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.
Обновлено в 15:55
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Пашинян исключил вступление Армении в НАТО

Армения не стремится в НАТО, но будет поддерживать отношения с альянсом, сообщил в понедельник, 10 декабря, исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.
Обновлено в 14:01
Политика

США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»

США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы.
Обновлено в 15:44
Политика

Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции

Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:58
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СБУ внесла в черный список «комиссара Каттани»

Украинский Минкульт по требованию Службы безопасности Украины (СБУ) внес в черный список итальянского актера Микеле Плачидо, который снимался в роли комиссара Каттани в сериале "Спрут".
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

Отменный пункт: могут ли быть перенесены выборы на Украине

Обновлено в 16:02
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Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «Человек года»

Американский журнал Time объявил шорт-лист претендентов на звание "Человек года", публикуемый изданием ежегодно - он отмечает личность или явление, которые оказывали в подходящем к концу году наиболее влияние на мир, причем как хорошее, так и плохое - по мнению редакторов журнала, разумеется.
Обновлено в 15:58
Политика

Делегация израильских военных прибудет в Москву во вторник

Делегация высокопоставленных военных направится во вторник, 11 декабря, в Москву, где состоятся переговоры с российскими коллегами.
Обновлено в 14:05
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