Политика
Лидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный собор
Лидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный соборИнтерфакс09:23
Глава самопровозглашенного Киевского патриархата Филарет Денисенко предупредил, что он и его сторонники могут помешать успешному проведению Объединительного собора 15 декабря, если Константинополь не примет их условия.
Интерфакс09:23
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