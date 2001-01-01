Политика

Лидер КНР призвал бороться с протекционизмомКрасная весна 02:29

Противостоять протекционизму призвал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 27 апреля на первом круглом столе форума «Один пояс — один путь». Китайский лидер отметил, что в настоящее время идет спад мировой экономики, поэтому необходимо налаживать более крепкие связи между странами.
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Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму

Экономика сегоднявчера в 23:57

Си Цзиньпин призвал вместе противостоять протекционизму

Народные новости02:02

Си Цзиньпин призвал к борьбе против протекционизма

Life.ru00:17

Путин: Нацпроекты будут иметь значение для всего евразийского региона

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Си Цзиньпин заявил, что страны «Пояса и пути» будут вместе противостоять протекционизму

ФАН02:25

Лидер КНР призвал участников форума в Пекине бороться с протекционизмом

Вести.Ruвчера в 23:30

Си Цзиньпин: страны «Пояса и пути» будут вместе противостоять протекционизму

ТАССвчера в 23:11
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Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:16
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НТВ покажет схождение Благодатного огня в прямом эфире

Обновлено в 03:30
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Ночью в Екатеринбурге ловили иностранных таксистов-нелегалов

Обновлено в 02:40
Происшествия

Неизвестные оставили угрожающее послание японскому принцу

Неизвестные пробрались в школу, в которой учится внук императора Акихито японский принц Хисахито, и оставили на его столе два ножа.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке

Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено вчера в 06:29
Экономика

Медведев проведет совещание о развитии кадрового потенциала в науке

Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в городе Долгопрудном Московской области совещание о развитии кадрового потенциала в сфере науки.
Обновлено 25 апреля в 17:02
Общество

Дмитрий Быков рассказал о своих мыслях после выхода из комы

В эфире программы «Один» Быков заявил, что его госпитализация 16 апреля в Уфе с подозрением на инсульт была связана с отравлением, однако он не знает, чем именно и как он отравился.
Обновлено 25 апреля в 22:56
Авто

На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8

Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

Новая российская подлодка испугала немецкие СМИ

Немецкое издание Stern выразило свое беспокойство из-за новой российской подводной лодки "Белгород".
Обновлено в 01:52
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Культура

Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году

В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Происшествия

МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш»

Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Обновлено в 03:28
Футбол

Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты

Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 21:05
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Москвичей предупредили о массовом появлении комаров

"Сейчас их небольшое количество, массовый лет начнется в конце мая - начале июня, когда комары из личиночной стадии, которые живут в стоячих водоемах, превратятся во взрослых и будут искать себе пропитание для того, чтобы отложить яйца для нового поколения", - отметили в Мосприроде.
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Альбина Джанабаева показала поклонникам третьего «ребенка»

Экс-солистка показала поклонникам ее творчества домашнего питомца – милого песика белого окраса шерстки.
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Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

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О серьезном нарушении прав Ассанжа на частную жизнь заявили в ООН

В Организации объединенных наций заявили о серьезных нарушениях, допущенных в отношении прав Джулиана Ассанжа во время его проживания в посольстве Эквадора в Лондоне.
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«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

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Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
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В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
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Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети

Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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