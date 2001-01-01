Политика
Лидер КНР призвал бороться с протекционизмомКрасная весна 02:29
Противостоять протекционизму призвал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 27 апреля на первом круглом столе форума «Один пояс — один путь». Китайский лидер отметил, что в настоящее время идет спад мировой экономики, поэтому необходимо налаживать более крепкие связи между странами.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:03, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:16
Религия
НТВ покажет схождение Благодатного огня в прямом эфире
Обновлено в 03:30
Происшествия
Неизвестные оставили угрожающее послание японскому принцу
Неизвестные пробрались в школу, в которой учится внук императора Акихито японский принц Хисахито, и оставили на его столе два ножа.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке
Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено вчера в 06:29
Экономика
Медведев проведет совещание о развитии кадрового потенциала в науке
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в городе Долгопрудном Московской области совещание о развитии кадрового потенциала в сфере науки.
Обновлено 25 апреля в 17:02
Общество
Дмитрий Быков рассказал о своих мыслях после выхода из комы
В эфире программы «Один» Быков заявил, что его госпитализация 16 апреля в Уфе с подозрением на инсульт была связана с отравлением, однако он не знает, чем именно и как он отравился.
Обновлено 25 апреля в 22:56
Авто
На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8
Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
Новая российская подлодка испугала немецкие СМИ
Немецкое издание Stern выразило свое беспокойство из-за новой российской подводной лодки "Белгород".
Обновлено в 01:52
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Культура
Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году
В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Происшествия
МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш»
Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Обновлено в 03:28
Футбол
Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты
Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 21:05
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Москвичей предупредили о массовом появлении комаров
"Сейчас их небольшое количество, массовый лет начнется в конце мая - начале июня, когда комары из личиночной стадии, которые живут в стоячих водоемах, превратятся во взрослых и будут искать себе пропитание для того, чтобы отложить яйца для нового поколения", - отметили в Мосприроде.
Обновлено вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала поклонникам третьего «ребенка»
Экс-солистка показала поклонникам ее творчества домашнего питомца – милого песика белого окраса шерстки.
Обновлено в 02:32
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Обновлено в 03:39
Политика
О серьезном нарушении прав Ассанжа на частную жизнь заявили в ООН
В Организации объединенных наций заявили о серьезных нарушениях, допущенных в отношении прав Джулиана Ассанжа во время его проживания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 03:55
Космос
«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Путин заявил о важности российских нацпроектов для всей Евразии
На комплексную программу строительства магистральной инфраструктуры власти направят 6,35 трлн рублей (6,3 % ВВП, или чуть больше 130 млрд долларов), сообщил Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине.
Обновлено в 01:38
Космос
Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети
Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.
Обновлено вчера в 06:47