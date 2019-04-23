Политика
Лидер КНДР прибыл во ВладивостокУтроNews 04:57
Лидер Северной Кореи прибыл во Владивосток на бронепоезде. Отметим, что это первый визит Ким Чен Ына в Россию. 25 апреля состоится встреча российского лидера Владимира Путина и Ким Чен Ына.
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Бронепоезд лидера КНДР повлиял на расписание электричек во Владивостоке
Журналистская правдавчера в 05:07
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Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
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В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
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Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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