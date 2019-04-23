Политика

Лидер КНДР прибыл во ВладивостокУтроNews 04:57

Лидер Северной Кореи прибыл во Владивосток на бронепоезде. Отметим, что это первый визит Ким Чен Ына в Россию. 25 апреля состоится встреча российского лидера Владимира Путина и Ким Чен Ына.
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Завтра во Владивосток прибудет бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына

Newvz.ruвчера в 03:30

Глава КНДР прибыл во Владивосток

Вести.Ru04:15

Лидер корейский на острове Русском. Чем запомнится визит Ким Чен Ына

РИА Новости01:00

«Ын» всему городу: Владивосток терпеливо ждет бронепоезд

Общественное телевидение Приморья00:50

Бронепоезд лидера КНДР повлиял на расписание электричек во Владивостоке

Журналистская правдавчера в 05:07

Два ковра, военный оркестр и пустые дороги: Владивосток встретил Ким Чен Ына

PrimaMedia.ru06:20

Лидер КНДР прибудет во Владивосток в среду, сообщил источник

Московский Комсомолец22 апреля в 23:50
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика

Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

Всего по стране действует 148 тыс. таксофонов.
Обновлено в 07:16
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Политика

Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде

1. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Бронепоезд главы КНДР отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна рано утром 24 апреля.
Обновлено в 06:58
Экономика

Резервный фонд правительства пополнится на 2,9 млрд рублей

"Минфину России внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 2 млрд 901 млн 623,9 тыс. рублей", - сказано в документе.
Обновлено в 06:50
Политика

Украина обвинила Россию в закрытии Керченского пролива

Начальник Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что Россия "демонстративно препятствует" прохождению кораблей в украинские порты в районе Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Общество

Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Хоккей

Россияне проиграли Швеции на ЮЧМ, Канада обыграла Чехию

В последнем матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею сборная Россия встречалась с хозяевами турнира сборной Швецией.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Футбол

Футбольный клуб «Енисей» может сыграть в форме с портретом Бузовой

Обновлено в 02:53
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Здоровье

Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху

В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Обновлено вчера в 17:52
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским

Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

Обновлено в 05:04
Происшествия

СК попросил об аресте трех силовиков по делу Арашуковых

Правоохранителей задержали накануне в рамках уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца.
Обновлено в 06:53
Политика

В Крыму отменят национальный роуминг

Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Политика

ФБР рассекретило данные о побеге Гитлера в Аргентину

Обновлено вчера в 07:41
Единоборства

Емельяненко провел спарринг с Запашным

Обновлено в 07:23
Культура

Мединский пригласил Sony Pictures снимать фильмы в РФ

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил кинокомпании Sony Pictures Entertainment снимать фильмы в РФ.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Хоккей

Логан Кутюр: «Мое сердце второго такого раза не выдержит»

Нападающий "Сан-Хосе" Логан Кутюр после седьмого матча первого раунда Кубка Стэнли против "Вегаса" (5:4 ОТ, 4-3) отметил, что он находится в шоке от пережитого.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Попавшая в психбольницу Бритни Спирс заверила, что у нее все хорошо

Американская певица Бритни Спирс, которую ранее поместили в клинику душевного здоровья, сообщила в Instagram, что у нее все хорошо, и поклонникам не стоит о ней волноваться.
Обновлено в 05:23
Общество

В Минприроды предложили запретить держать дома волков, лис и питонов

Обновлено в 05:53
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