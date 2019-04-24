Ким Чен Ын прибыл во ВладивостокТАСС 04:22

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, передает корреспондент ТАСС с места события.

Спорт Авербух высказался о соперничестве Загитовой и Медведевой Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал соперничество олимпийской чемпионки Алина Загитовой и серебряного призера Игр Евгении Медведевой, передает UTV.

Шоу-бизнес Дочь Кончаловского и Толкалиной показала стройную фигуру и татуировки 17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария поделилась в соцсетях кадрами из Индии, где она отдыхала вместе с матерью Поклонники взахлеб принялись нахваливать модельную внешность девушки, порадовавшую их фотографией в черном купальнике с глубоким вырезом.

Армия и оружие Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».

Политика Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Общество Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.

Происшествия Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.

Здоровье Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума В ведомстве уточнили, что продолжительность жизни мужчин выросла на 0,3 года, а у женщин - на 0,2 года, достигнув исторического максимума.

Происшествия Москвичка похитила семейную икону из храма после замечания прихожан По словам настоятеля храма иерея Георгия Ермолина, женщина в джинсах и с непокрытой головой долго молилась перед образом, когда же другие прихожане сделали ей замечание, попросив уступить место, она сорвала икону и бросилась к выходу.

Политика Лукашенко совершит рабочий визит в Китай Белорусский руководитель в ближайший четверг совершит трехдневный рабочий визит в Пекин, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Здоровье Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.

Политика Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.

Авто В Подмосковье начали строить завод японских грузовиков Hino Церемония открытия завода по производству японских грузовых автомобилей Hino состоялась в городском округе Химки Московской области в среду, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Армия и оружие Турция пригрозила США подыскать замену F-35 Стоит отметить, что подобное заявление стало результатом поставленного Пентагоном ультиматума для Турции - если последняя не откажется от российских зенитно ракетных систем С-400, тогда США будут вынуждены прекратить поставку своих истребителей.

Политика Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.

Армия и оружие Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО «Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море», — заявил Герасимов.

Общество Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.

Авто Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.

Энергетика Бюджет выплатит нефтяникам 450 млрд рублей за стабильную цену бензина В 2019 году правительство выплатит нефтяным компаниям - производителям бензина и дизельного топлива до 450 миллиардов рублей в качестве компенсации за то, что на своих заправках они сдерживают рост цен для конечного потребителя.

Авто Представлен мощный кабриолет Aston Martin DBS Superleggera Volante Британская компания Aston Martin официально представила новую модель кабриолета Aston Martin DBS Superleggera Volante.

Армия и оружие В МИД исключили появление американского ядерного оружия в Словакии Замглавы МИД РФ Александр Грушко исключил появление американского ядерного оружия на базах в Словакии.

Общество Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.

Энергетика Гройсман потребовал от «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру Заняться поисками дешевого газа по всему миру от НАК «Нафтогаз» потребовал глава украинского правительства Владимир Гройсман.