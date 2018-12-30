Политика
Лидер Южной Кореи поблагодарил Ким Чен Ына за письмо
Лидер Южной Кореи поблагодарил Ким Чен Ына за письмоРБК05:39
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за отправленное ему ранее письмо и выразил надежду на встречу со своим северокорейским коллегой в 2019 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Мун Чжэ Ина в Facebook.
РБК05:39
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