Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделкуREGNUM 01:42
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву. Об этом Козак заявил в интервью «Коммерсанту».
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Отчаянный манёвр Плахотнюка: тайно предложить Москве все, что угодно, лишь бы она согласилась на пребывание Демпартии у власти. Авантюрный ход политика, которому есть очень многое, что терять. Возможно, даже личную свободу. Но расчёт был неверный. Невозможная сделка.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 04:47
с чего всё началось
Как видите, это идея Демпартии. Тем не менее мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий.Коммерсантъвчера в 13:49
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