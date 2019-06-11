Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделкуREGNUM 01:42
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву. Об этом Козак заявил в интервью «Коммерсанту».
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с чего всё началось
«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию»
Как видите, это идея Демпартии. Тем не менее мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий.Коммерсантъвчера в 13:49
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Общество
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Обновлено вчера в 05:08
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Политика
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Интернет
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Происшествия
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С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
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Происшествия
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На северо-западе Польши, на территории комплекса немецких бункеров времен Второй мировой войны, нашли вход в тоннель, за которым может находиться Янтарная комната.
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Экономика
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Обновлено в 01:30
Здоровье
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Авто
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Обновлено в 02:03
Происшествия
В Зеленограде задержали напавшую на пенсионерку и ребенка женщину
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Наука
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Новое исследование Йоркского университета показало: некоторые современные лозы винограда генетически идентичны лозам, выращенным 900 лет назад.
Обновлено в 03:40
Энергетика
«Газпром» создаст «дочку» по геологоразведке с бюджетом 80 млрд руб
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Экономика
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Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Новый Mercedes-Benz GLB построен на одной платформе с A-Class и в модельном ряду марки займет место между GLА и GLС.
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Технологии
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Обновлено вчера в 07:32
Футбол
«Локомотив» готов заплатить € 2,5 млн за защитника «Крузейро» Мурильо
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Обновлено в 03:17
Политика
Спикер парламента Дании объявила о своей отставке
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Обновлено в 02:36
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14