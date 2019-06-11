Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделкуREGNUM 01:42
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву. Об этом Козак заявил в интервью «Коммерсанту».
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с чего всё началось
Как видите, это идея Демпартии. Тем не менее мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий.Коммерсантъвчера в 13:49
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Обновлено в 04:08
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
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Экономика
Арбитражный суд отказался вводить наблюдение в отношении Utair
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа решил не вводить наблюдение в отношении Utair, как этого требовала компания «Флеш лайт капитал», передает «РИА Новости».
Обновлено в 04:29
Общество
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Обновлено в 04:31
Экономика
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Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье
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Обновлено вчера в 14:23
Общество
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Каждый день в России в среднем происходит более 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет свыше 20 человек, заявил во вторник глава МЧС Евгений Зиничев.
Обновлено в 04:50
Политика
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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Общество
Количество кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено 09 июня в 17:00
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
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Обновлено в 04:19
Авто
Audi отзывает новые электрокары Audi e-tron в США
Как говорится в официальном сообщении марки, отзыву подлежат 1 644 электромобилей Audi e-tron, причем только 540 экземпляров уже были переданы покупателям.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли в результате пожара в психбольнице
В психиатрической больнице Одессы на Украине произошел пожар, погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве
Жителей столицы в четверг, 13 июня, ожидает похолодание до плюс 21–23 градусов.
Обновлено в 00:31
Футбол
«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА выиграли лигу ВТБ
Мужская команда московского баскетбольного ЦСКА в восьмой раз подряд стала чемпионом Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
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Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Глава украинского Минздрава намекнула Зеленскому о вреде шаурмы
Обновлено вчера в 15:56
Общество
В московских водоемах погибает рыба из-за жары, заявила эколог
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Обновлено в 04:01
Общество
В России предложили запретить изымать домашних животных за долги
В России могут запретить изымать у граждан домашних животных за долги.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в доме
Обновлено в 00:52
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Энергетика
«Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе»
Компания «Роснефть» попросила российское правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 03:25
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СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале
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Общество
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Обновлено вчера в 13:40
Политика
Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки»
5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.
Обновлено в 04:17
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
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Происшествия
Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой
Обновлено в 03:55
Происшествия
Пьяный полицейский сбил двух девочек на пешеходном переходе в Сочи
В Сочи сотрудник местного УВД на пешеходном переходе сбил двух 16-летних девочек.
Обновлено в 04:45
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19