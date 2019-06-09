Политика

Лидер Демократической партии Молдавии покинул странуТАСС 00:19

Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну. Это подтвердила в субботу пресс-служба партии.
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Глава Демократической партии Молдавии Плахотнюк покинул страну

РБК01:33

Ряд сторонников Демократической партии Молдавии покинули страну

РИА Новости05:28

Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

Газета.Ru03:02

Лидер Демократической партии Молдавии, бизнесмен Владимир Плахотнюк и ряд его соратников покинули страну

Эхо Москвы07:00

Что случилось этой ночью: суббота, 15 июня

Интерфакс01:30

Демократы Молдавии сбежали из страны

News.ru01:15

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

ТАСС00:19
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:06, Ашберн

Президент Молдовы - «КП»: Мы не можем действовать, как Плахотнюк, арестовывая всех подряд, отвечать будут только по закону!

КП - Молдова03:00
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Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

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Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима

Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.
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Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с полуострова на материк, передает инфоцентр "Крымский мост".
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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"Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в "Сколково".
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Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
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В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

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Политика

Экс-глава фракции Партии регионов пойдет на выборы в Раду

Экс-глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, который уже три года находится в СИЗО, войдет в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщил лидер партии, депутат Евгений Мураев.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.
Обновлено в 05:55
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Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X

Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено вчера в 05:58
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Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»

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В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
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Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
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Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию

Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
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Последние дни человечества: Нибиру отправила на Землю сокрушительную боеголовку – кадры оружия

Боеголовку из космоса связали с таинственной Нибиру после того, как людям удалось вычислить приблизительные координаты ее запуска – они странным образом совпали с ориентировочным нахождением планеты Х. Ранее стало известно, как Нибиру уничтожит человечество.
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Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий

Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
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Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
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Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа

Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
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Медведев поздравил сотрудников Рязанского кремля со 135-летием музея

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