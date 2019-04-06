Футбол

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласованSports.ru 17:09

По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
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Азар близок к переходу в «Реал»

Чемпионат17:49

СМИ: «Реал» и «Челси» договорились по трансферу Азара

Спорт-Экспресс18:12

В Испании сообщили о согласии «Челси» и Азара на трансфер футболиста в «Реал»

Sport24.ru18:04

«Реал» близок к подписанию Азара. Бельгиец уже едет в Мадрид выбирать жилье

Матч ТВ18:19

«Реал» договорился о трансфере лидера «Челси»

Soccer.ru17:44

«Реал» договорился о покупке бронзового призера чемпионата мира

Спорт день за днем18:01

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован

Sports.ru17:09
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Общество

Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX

Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Экс-солистка SEREBRO о разрыве с бойфрендом: «Любовь предали и растоптали в грязи»

Именно болезненному разрыву посвящена новая композиция артистки.
Обновлено в 14:30
Авто

ГАЗ показал ряд новинок на питерском автосалоне

Обновлено в 04:40
Политика

Всемирный банк возглавил кандидат Трампа

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс избран на пост президента Всемирного банка, говорится в распространенном в пятницу сообщении банка.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Общество

ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права

Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Здоровье

Исследование: от вредной еды в мире ежегодно умирает 11 млн человек

Во всём мире ежегодно около 11 миллионов смертей происходит из-за нездорового питания.
Обновлено в 03:27
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Политика

В США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что арест лидера оппозиции Хуана Гуайдо, приведет к «разрушительным последствиям» и станет «последней ошибкой» действующего венесуэльского правительства.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска

Обновлено в 17:38
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Авто

Назван ТОП-10 автомобилей, от которых избавляются в первый год

При создании списка журналисты взяли данные о продажах автомобилей за определённый промежуток времени и количество машин, которые продали в течении года после покупки.
Обновлено в 12:16
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Общество

Названы причины аварии в Тушинском тоннеле

К аварии привели аварии неучтенные на этапе проектирования тоннеля гидрогеологические условия, а также низкое качество строительно-монтажных работ и материалов при его возведении.
Обновлено в 08:45
Общество

Правительство Ленобласти найдет рабочим Ford новую работу

Сегодня на заводе Ford во Всеволожске прошла встреча рабочих и профсоюза с председателем комитета по труду и занятости.
Обновлено в 10:35
Здоровье

Исследование показало, какие темы больше всего волнуют россиян

Россиян больше всего волнуют темы семьи, личных отношений и здоровья, а также футбол, отдых, музыка.
Обновлено в 20:35
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

Обновлено в 10:03
Политика

Сенатора удивили иски от родственников жертв Boeing МН17 к России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью РИА ФАН коллективные иски к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.
Обновлено в 08:40
Политика

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие

Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами

Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
Обновлено в 20:03
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено в 18:29
Космос

Японский зонд сбросил бомбу на астероид Рюгу

Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.
Обновлено в 05:36
Авто

Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35 4Matic.
Обновлено в 10:43
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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