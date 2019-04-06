Футбол
Лидер «Челси» может продолжить карьеру в «Реале»Газета.Ru вчера в 19:45
Лидер "Челси" Эден Азар может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт". По информации Marca, бельгийский полузащитник близок к переходу в стан мадридского "Реала". Клубы уже ведут переговоры по поводу трансфера и близки к компромиссу.
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В Испании сообщили о согласии «Челси» и Азара на трансфер футболиста в «Реал»
Sport24.ruвчера в 18:04
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