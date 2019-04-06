Лидер «Челси» может продолжить карьеру в «Реале»Газета.Ru вчера в 19:45

Лидер "Челси" Эден Азар может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт". По информации Marca, бельгийский полузащитник близок к переходу в стан мадридского "Реала". Клубы уже ведут переговоры по поводу трансфера и близки к компромиссу.

Лидер «Челси» может продолжить карьеру в «Реале»

Спорт день за днем

Армия и оружие Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.

Авто Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".

Политика Лавров назвал причину кризиса в Ливии Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал причину затянувшегося кризиса на ливийской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Происшествия Одного из организаторов протестов отправили под арест Одного из организаторов протестов отправили под арест Нальчикский городской суд арестовал на один месяц главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева, рассказал "Медиазоне" адвокат Кязим Атабиев, который представляет интересы другого фигуранта дела — Амира Осканова.

Хоккей «Коламбус» вышел в плей-офф с помощью гола и буллита Панарина Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Политика Time поместил на обложку Путина с земным шаром Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.

Политика Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.

Политика Венесуэла назвала преступными новые санкции США Власти Венесуэлы назвали неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США и заявили, что ответят на них соответствующим юридическим путем, говорится в коммюнике МИД страны.

Происшествия Житель Казахстана пытался ввезти в Россию 130 черепах в чемодане Как оказалось, в сумке были плотно сложены 130 живых черепах. Мужчина хотел незаконно ввезти пресмыкающихся в РФ.

Политика Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации» Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.

Армия и оружие Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.

Общество В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.

Происшествия Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда 3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.

Шоу-бизнес Телеведущая Екатерина Стриженова показала годовалого внука Известная телеведущая и счастливая бабушка Екатерина Стриженова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети фотографию подросшего внука.

Политика Россия выиграла у Украины ключевой торговый спор в ВТО Россия снова выиграла спор в ВТО Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала Россию победителем торгового спора с Украиной в вопросе ограничений торгового транзита, которые были введены в 2016 году.

Общество Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.

Энергетика Правительство добилось от нефтяников уступок в вопросе цен на бензин Правительство и нефтяники продлили соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, что должно удержать цены на бензин от дальнейшего роста.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.

Экономика «Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров Утром, 5 апреля, сеть «Лента» сообщила, что «Магнит» делал предложение о покупке компании, но потенциальный покупатель не обеспечил ясность в отношении сроков и условий потенциальной сделки.

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате Стоит отметить, что Ольга Бузова часто оказывается в центре различных конфликтов.