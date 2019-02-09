Политика
Личный врач Трампа рассказал о состоянии его здоровьяRT на русском вчера в 21:15
Шон Конли, являющийся личным врачом президента США Дональда Трампа, рассказал о состоянии здоровья американского лидера. Как говорится в его меморандуме, Трамп прошёл четырёхчасовой плановый медицинский осмотр, который подтвердил, что он в хорошей форме.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:19, Ашберн
Политика
Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО
Обновлено в 02:23
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су
Шведский истребитель Saab Gripen E способен уничтожить российские самолеты серии Су.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Число пострадавших при конфликте в колонии в Самаре возросло до 17
В результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, по последним данным, госпитализированы 17 человек.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Американский адмирал призвал «надавить на РФ и КНР в паре регионов»
Американский адмирал Джон Ричардсон в своем выступлении в Атлантическом совете призвал "нанести удар" по России и Китаю.
Обновлено в 02:55
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено вчера в 09:25
Авто
В Германии разгорелся скандал вокруг компании Bosch
Прокуратура немецкого города Штутгарт проводит расследование в отношении руководителя компании Bosch Роберта Боша за поставки концерну Volkswagen некачественного программного обеспечения.
Обновлено вчера в 12:03
Космос
Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году
В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Небензя заявил о давлении США на постпредство РФ при ООН
Постоянное представительство России при ООН испытывает сильное давление со стороны американских властей, заявил постпред РФ Василий Небензя в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Обновлено в 01:59
Авто
Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Экономика
Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня "Baa3".
Обновлено в 02:43
Происшествия
Пожар в трамвае произошел на юге Москвы
Обновлено в 00:46
Спорт
Биатлонистки сборной Германии выиграли эстафету на этапе Кубка мира
Биатлонистки сборной Германии одержали победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Задержан подозреваемый в стрельбе возле кафе в Ростове-на-Дону
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе возле кафе, в результате которой погиб один человек.
Обновлено в 02:39
Общество
Писателя из Австралии поразили «торжество потребительства» и обувь россиян
Обновлено вчера в 22:28
Авто
Renault Duster нового поколения станет пикапом
По словам генерального директора подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хакима Бутехра, пикап станет максимально практичным, даже утилитарным, поэтому не подойдёт поклонникам активного отдыха - "машина не будет иметь ничего общего с Renault Oroch для Южной Америки".
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:52
Кино
Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»
Енот по кличке Орео, который был прообразом Ракеты в фильме "Стражи галактики", умер 7 февраля.
Обновлено вчера в 06:26
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
«АвтоВАЗ» начал прием заказов на учебную версию седана LADA Granta для автошкол. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
На Украине пожаловались на отток квалифицированных кадров в Россию
Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в том числе летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации на родине.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Тунисе осудили террористов за расстрел туристов в 2015 году
Суд в Тунисе приговорил семерых террористов к пожизненному заключению в связи с атаками на музей "Бардо" и на пляж отеля в городе Сус в 2015 году, жертвами которых стали почти 60 туристов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуроров.
Обновлено вчера в 23:29
Гаджеты
Инсайдеры узнали о дизайне и разъемах новых iPhone
Компания Apple в 2019 году выпустит три новые модели iPhone. У них будут челки и прежние цены, сообщили инсайдеры из Droid Shout.
Обновлено в 02:13
Наука
Ученые выяснили главные причины старения
Обновлено в 02:06
Космос
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Общество
В Таиланде открылся первый магазин без персонала
Один из крупнейших операторов мобильной связи компания AIS открыла в Пхукете первый магазин без персонала.
Обновлено в 01:22
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Общество
Россия и Испания могут провести двусторонний Году образования и науки
Российский посол в Испании Юрий Корчагин заявил, что осенью 2019 года в двух странах может начаться перекрестный Год образования и науки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Авто
Официально представлен «заряженный» седан Volkswagen Jetta
Предполагается, что Jetta GLI станет одной из наиболее богато оснащенных версий седана.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
В Испании столкнулись два поезда
В результате столкновения двух поездов в Испании погиб один человек и, по предварительным данным, восемь пострадали.
Обновлено вчера в 14:39