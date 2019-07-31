Футбол
Личный тренер Хачериди опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКАСпорт-Экспресс 07:11
Андрей Качан, личный тренер защитника сборной Украины Евгения Хачериди по физподготовке, опроверг информацию о переходе 32-летнего игрока в ЦСКА.
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В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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Обновлено в 22:13
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В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи
Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
Обновлено в 22:34
Авто
Opel Combo Life оснастили новым мотором
Opel Combo Life оснастят 1,2-литровым турбодвигателем и 8-скоростной автоматической трансмиссией.
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Культура
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Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
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Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
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Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
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Происшествия
В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой
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Сенат утвердил кандидатуру Крафт постпредом США при ООН
Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт в качестве постоянного представителя США при ООН, сообщает Bloomberg в четверг.
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Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
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Экономика
Росстат заявил о росте бедности населения
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