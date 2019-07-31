Футбол

Личный тренер Хачериди опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКАСпорт-Экспресс 07:11

Андрей Качан, личный тренер защитника сборной Украины Евгения Хачериди по физподготовке, опроверг информацию о переходе 32-летнего игрока в ЦСКА.
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