Андрей Качан, личный тренер защитника сборной Украины Евгения Хачериди по физподготовке, опроверг информацию о переходе 32-летнего игрока в ЦСКА.

Личный тренер Хачериди опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКА

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