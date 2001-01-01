Футбол

Личный тренер Хачериди опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКАСпорт-Экспресс 07:11

2 фото
Андрей Качан, личный тренер защитника сборной Украины Евгения Хачериди по физподготовке, опроверг информацию о переходе 32-летнего игрока в ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Информация о переходе Евгения Хачериди в ЦСКА является ложью – личный тренер украинца

LoginCasino.com10:28

Тренер Хачериди опроверг переход в ЦСКА: «Не читайте ##########»

Sports.ru07:47

Тренер Хачериди: Жека никуда не летит

Советский спорт07:35

Личный тренер Хачериди опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКА

Спорт-Экспресс07:11

Личный тренер Хачериди по физподготовке опроверг слухи о переходе игрока в ЦСКА

Чемпионат07:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:56, Ашберн
Футбол

Суд установил порядок общения Дениса Глушакова с детьми

Обновлено в 11:13
Общество

Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию вопреки запрету

Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Обновлено в 10:50
Энергетика

Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть

Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" выплатила украинской компании "Укртранснафта" 2,3 миллиона евро в качестве части компенсации за ущерб о попадания некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 09:59
Политика

В США одобрили санкции против «Северного потока-2»

Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 11:39
Путешествия

Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

Обновлено в 10:39
Экономика

В России впервые за два года зафиксирована дефляция

Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Кино

Трейлер фильма «Ирландец» появился в Сети

Обновлено в 11:08
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Политика

Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Происшествия

В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски

В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01
Технологии

Полет «человека-ракеты» над катером ВМФ Британии попал на видео

Обновлено в 09:01
Политика

Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Футбол

Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Космос

«Союз-2.1А» с кораблем «Прогресс МС-12» стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Отец признавшегося в убийстве блогерши рассказал о его проблемах с психикой

Обновлено в 09:58
Футбол

Эрмитаж и «Зенит» заключили соглашение о сотрудничестве

Как сообщает пресс-служба музея, документ подписали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке

Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Минобороны направляет авиагруппировку для тушения пожаров в Сибири

Обновлено в 08:58
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:18
Экономика

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Украинские военнослужащие массово «бегут» из ВСУ

По словам бывшего народного депутата Алексея Журавко, украинские военнослужащие массово увольняются из Вооруженных сил Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В организме Навального не нашли отравляющих веществ

Главврач Алексей Токарев проинформировал, что в биоматериалах пациента не обнаружили веществ, вызывающих отравление.
Обновлено в 08:22
Экономика

«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд

Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Кино

Тарантино раскритиковали за жестокое отношение к женщинам в фильмах

Девятый фильм обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Оскар" американской киноакадемии Квентина Тарантино действительно может стать последним в его карьере.
Обновлено в 09:35
Путешествия

Десятки россиян погибли в Анталье с начала года

С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено вчера в 04:38
Политика

Контактная группа фиксирует снижение обстрелов в Донбассе

«На сегодняшнем заседании контактной группы представители ОБСЕ подтвердили снижение количества обстрелов вдоль линии соприкосновения», — заявил Грызлов.
Обновлено в 11:30
ещё по теме
Евгений Григорьевич Хачериди
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное