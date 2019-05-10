Политика

Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с ЗеленскимИнтерфакс 07:13

По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
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