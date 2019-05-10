Политика

Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с ЗеленскимИнтерфакс 07:13

По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
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Личный адвокат Трампа едет в Киев к Зеленскому

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Личный адвокат Трампа заявил о поездке в Киев для встречи с Зеленским

РБК03:33

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Трамп посылает своего адвоката договариваться с Зеленским

News.ru00:18

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

ТАССвчера в 23:43
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Погибший журналист Сергей Доренко жил и учился в Волгограде

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Общество

Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»

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В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

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Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

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Россия — Норвегия 5:0 (3-й период)

Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
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На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом

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Обновлено в 07:23
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В российский прокат вышла драма Павла Лунгина об афганской войне «Братство».
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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

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Спасатели в ходе поисковой операции в Горном Алтае нашли тело пятого туриста, погибшего при сходе лавины.
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Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

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Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
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В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
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Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
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Всевидящие очи космоса: фотошпионаж

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Встреча с Лавровым: МИД Японии объяснил «резкие высказывания» Коно

Глава МИД Японии Таро Коно, который заявил, что в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая в Москве были допущены "резкие высказывания", вероятно, имел в виду, что встреча была откровенной и искренней.
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Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
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